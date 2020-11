Voormalig Genk-verdediger Anele Ngcongca (33) omgekomen in auto-ongeluk

Anele, die ook 53 keer voor zijn nationale ploeg uitkwam, is bij ons vooral bekend van zijn periode bij Racing Genk, waar hij net geen tien seizoenen speelde. Hij kwam in de zomer van 2007 over van het Zuid-Afrikaanse WP United en hij zou in Limburg uitgroeien tot een absolute sterkhouder. In het seizoen 2010-2011 was hij als rechtsachter basisspeler in de kampioenenploeg en in 2009 en 2013 hielp hij zijn team ook aan de beker. Met zijn 279 wedstrijden in ons land, waarvan ook een pak als aanvoerder, is hij ineens ook de buitenlander met de grootste staat van dienst voor Genk.