Voormalig Genk-verdediger Anele Ngcongca (33) omgekomen in auto-ongeluk, Limburgse club trekt rugnummer in

VoetbalTragisch nieuws uit Zuid-Afrika. Anele Ngcongca, in een niet zo gek ver verleden aan de slag bij Racing Genk, is omgekomen in een auto-ongeluk. Hij werd amper 33. Intussen reageerden ook al tal van gewezen ploegmaats van ‘Jongie’ bij Genk aangeslagen via sociale media. De Limburgse club besloot ook Anele’s rugnummer 16 in te trekken.

Het ongeluk gebeurde gisteravond in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu Natal, waar Anele onlangs ook had getekend voor de plaatselijke club AmaZulu. Zijn voertuig raakte van de weg en kwam tot stilstand in een grasveld. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar voor Anele, die uit het voertuig geslingerd werd, kwam alle hulp te laat. De vrouwelijke passagier die hem flankeerde, vecht nog voor haar leven.

Anele, die ook 53 keer voor zijn nationale ploeg uitkwam, is bij ons vooral bekend van zijn periode bij Racing Genk, waar hij net geen tien seizoenen speelde. Hij kwam in de zomer van 2007 over van het Zuid-Afrikaanse WP United en hij zou in Limburg uitgroeien tot een absolute sterkhouder. In het seizoen 2010-2011 was hij als rechtsachter basisspeler in de kampioenenploeg en in 2009 en 2013 hielp hij zijn team ook aan de beker. Hij schopte het ook tot aanvoerder en zou in totaal tot 279 wedstrijden komen voor de Limburgers.

Quote Eén van de meest enthousias­te spelers die ik ooit ontmoet heb. Ik zal me voor altijd je lach herinneren en je positieve mindset met me meedragen Thibaut Courtois

Roeselare

In 2017 keerde hij terug naar zijn thuisland om er voor Mamelodi Sundowns te gaan spelen, maar eerder dit jaar maakte hij daar een einde aan zijn contract. De reden: hij wilde terug naar ons land om voor Roeselare te gaan spelen. Hij zou ook tekenen op Schiervelde, maar door corona en door de wantoestanden bij die club kwam er in extremis dus toch nog een kink in de kabel. Uiteindelijk zou AmaZulu dus de laatste ploeg zijn waarvoor hij zou tekenen.

Rugnummer 16 ingetrokken

Bij Racing Genk hebben ze gereageerd op het vreselijke nieuws. “Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler”, klinkt het onder meer in een tweet. Waarna ook Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, die beiden aan de zijde van Anele doorbraken in de Genkse hoofdmacht, van zich lieten horen. Zij deelden hetzelfde bericht via hun verhalen op Instagram. “Rust in vrede, vriend", klinkt het bij KDB, terwijl Courtois ook nog wat op Twitter postte. “Zo erg om te horen dat voormalig Genkie Anele niet meer onder ons is. Hij was één van de meest enthousiaste spelers die ik ooit ontmoet heb. Ik zal me voor altijd je lach herinneren en je positieve mindset met me meedragen. We zullen je erg missen, vriend. Mijn gedachten zijn bij jouw familie.” Racing Genk besloot later vandaag Anele’s rugnummer 16 in te trekken. Een eerbetoon aan de verdediger.

“Je was een geweldig persoon”, begint Thomas Buffel dan weer zijn boodschap bij een fotocollage van de Zuid-Afrikaan op Instagram. “Op het veld een geweldige krijger! Je stond me altijd bij, wat een duo waren we! Ook naast het veld een zegen, altijd goed gezind en positieve vibes uitstralend. Maar een woord voor wat je bereikt hebt in je leven: respect. We zullen je allemaal heel erg missen! Mijn diepste medeleven aan jouw familie, maar ook aan die van Racing Genk", klonk het bij de gewezen Rode Duivel.

Ook Christian Kabasele, intussen bij Watford, reageerde al. “De week kan niet slechter beginnen. Rust in vrede mijn vriend”, klonk het bij hem.

