Voor het eerst vier Belgen aan de aftrap bij Milan: ‘spookachtige’ De Ketelaere en Origi scoren weer slechte punten, Vranckx weet te charmeren

Die primeur zei eigenlijk alles over de status van de vier Belgen in dienst van AC Milan.

Voor het eerst bracht Milan-coach Stefano Pioli vier landgenoten aan de aftrap. Het zegt veel over het belang dat hij nog hecht aan de Serie A. Met het oog op de kwartfinale in de Champions League gunde hij zijn meest gebruikte spelers allemaal rust.

De rest was de tweede garnituur. Omdat u wellicht niet thuis bent in de boekhouding van de nummer vier in Italië, zetten we de overige basisspelers tegen Bologna even op een rijtje, op basis van speelminuten en hun rangorde in het team: Alexis Saelemaekers (14de, 1348 minuten), Charles De Ketelaere (15de, 1254 minuten), Ante Rebic (17de, 954 minuten), Malick Thiaw (18de, 952 minuten), Tommaso Pobega (20ste, 884 minuten), Divock Origi (21ste, 880 minuten), Ballo-Touré (23ste, 417 minuten), Aster Vranckx (24ste, 153 minuten) en Alessandro Florenzi (26ste, 137 minuten).