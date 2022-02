Voor Godfather-adept Ancelotti geldt enkel harde business: hoe het zondag nog maar eens D-day is voor Eden Hazard

KV Kortrijk “Dit is een schande voor de Jupiler Pro League”: bij Kortrijk zijn ze woest dat ze moésten spelen tegen Antwerp

KV Kortrijk speelde een verdienstelijke partij tegen Antwerp en verdiende misschien wel meer, maar het mocht niet baten. Een gehavend KVK ging met 0-2 de boot in. Karim Belhocine had amper vijftien spelers ter beschikking voor deze inhaalmatch. Dat gingen er zestien zijn, maar Radovanovic was ziek en moest op het laatste moment afhaken. Met Ilic, Deman en Delle waren drie van die vijftien spelers dan ook nog eens doelmannen.

3 februari