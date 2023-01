Volgens José Mourinho was Roberto Martínez zeker niet de eerste keuze bij Portugal

KIJK. Martínez bij zijn voorstelling: “Dit is één van de meest getalenteerde selecties ter wereld”

José Mourinho is op dit moment de trainer van AS Roma en het was na een Coppa Italia-duel van de Italianen tegen Genoa (1-0-winst) dat de Portugees het nieuws gisteravond naar buiten bracht.

“Ik zal jullie iets vertellen over iets wat jullie mogelijk niet interesseert”, zo zei Mourinho tegen de verzamelde pers. “Maar ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om de Portugese bondsvoorzitter (Fernando Gomes, red.) te bedanken, want zijn woorden hebben me trots gemaakt.”

Mourinho had een gesprek met Gomes over de opvolging van Fernando Santos als bondscoach van de Portugezen. “Ik kreeg te horen dat ik niet alleen de eerste, maar ook de enige keuze was. Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om niet op het voorstel in te gaan en nu zit ik hier. Dat is het belangrijkste.”

‘t Zijn opvallende uitspraken van Mourinho, want Gomes zelf zei eerder dat Roberto Martínez de enige was die een concreet voorstel kreeg. De ex-trainer van de Rode Duivels ging daar ook op in. Portugese media, waaronder Correio da Manhā, schatten zijn salaris op 4 miljoen bruto. Ter vergelijking: bij de Rode Duivels verdiende Martínez voor zijn duobaan circa 2,3 miljoen euro per jaar plus bonussen.

