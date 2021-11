Volgens Catalaanse bronnen is het einde nabij: “Sergio Agüero stopt met voetballen”

Voetbal 1A Timothy Derijck (KV Kortrijk) is vroeger speelklaar dan verwacht: “Als de trainer me nodig heeft, kan hij op me rekenen”

Timothy Derijck is back. De 34-jarige centrale verdediger miste door een enkelblessure liefst negen wedstrijden. Doodzonde, want de ex-speler van onder meer PSV en AA Gent was aan een uitstekend seizoen bezig. Nu wordt het lastig voor hem om zich in de ploeg te knokken, want Sainsbury en Radovanovic vormen een complementair duo.

