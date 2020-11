Volgende editie weer tegen Wales? Bale en co naar eerste divisie Nations League na schicht in de bovenhoek

Football Talk Football Talk. Makarenko test opnieuw positief en mist duel met Club - Nederlands recordhou­der Doesburg overleden

18 november Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De Nederlander verdedigde in de jaren zestig, zeventig en tachtig maar liefst 687 wedstrijden het doel van Sparta en PSV in de eredivisie. Geen voetballer kwam vaker uit op het hoogste niveau in Nederland.