Volg hier het rouwmoment ter nagedachtenis van betreurde Miguel Van Damme

Rode Duivels Yorbe Vertessen, invaller bij PSV maar straks misschien held bij Belgische U21? “Ik werd vaak vergeleken met Dries Mertens”

Penaltystopper én doelpuntenmaker. Yorbe Vertessen (21) is van alle markten thuis, al rekenen de Belgische beloften vanavond vooral voor dat laatste op de aanvaller van PSV in hun weg naar het EK. “Kan het nog mislopen? Als we ons te snel gewonnen wanen misschien, maar dat gaat niet gebeuren.”

29 maart