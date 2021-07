Voetbalwereld toont zich solidair met slachtoffers noodweer: Anderlecht veilt wedstrijdshirts, Antwerp verzamelt spullen, Duits voetbal zamelt 3 miljoen in

Voetbal Noodweer laat de afgelopen dagen een spoor van vernieling na in delen van België, Nederland en Duitsland. Nu de enorme ravage stilaan echt duidelijk wordt, worden ook de eerste steunacties op poten gezet. Zo toont ook de voetbalwereld haar solidariteit met de slachtoffers van de brute natuurkrachten door op alle mogelijke manieren geld en spullen in te zamelen: van match worn shirts veilen over crowdfunding tot benefietwedstrijden spelen.

Anderlecht verkoopt shirts van galawedstrijd tegen Ajax

RSC Anderlecht en de gemeente Anderlecht slaan de handen in elkaar om de slachtoffers van de overstromingen in België te steunen. Er komt een inzamelactie van kledij, voeding en meubilair aan het Lotto Park. Daarnaast veilt de club de ‘match worn shirts’ van de wedstrijd van vanavond tegen Ajax. De spelers van Anderlecht en de Nederlandse kampioen zullen voor de wedstrijd ook een minuut stilte in acht nemen voor de slachtoffers.

“Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons ter dege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land”, zei Jos Donvil, de CEO van Anderlecht, op de clubwebsite. “Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax vanavond zal de solidariteit ook voelbaar zijn in het stadion.”

Wie wil bieden op zo'n match worn shirt uit de wedstrijd tegen Ajax kan dat vanaf de aftrap (om 19u30) op www.matchwornshirts.com. De opbrengst van de actie gaat integraal naar de slachtoffers van het noodweer.

Antwerp-supporters leveren massaal spullen aan

Royal Antwerp kwam in samenwerking met de supportersgroep Collectief 86 met een inzamelingsactie op de proppen. De rood-witte fans gaven daar duidelijk gehoor aan en brachten massaal spullen binnen. In die mate zelfs dat de inzameling vroeger dan voorzien stopgezet wordt, zodat de operatie logistiek behapbaar blijft. Fans kunnen nog tot zaterdagmiddag 15 uur spullen doneren.

AA Gent zet schouders onder crowdfundingsactie

De Stad Gent zette een inzamelingsactie op poten ten voordele van de slachtoffers van het noodweer. AA Gent steunt die crowdfunding en moedigt zijn supporters aan geld te doneren. Iedereen die wil en kan doneren, kan hier zijn bijdrage storten.

Dortmund en Mönchengladbach willen benefietwedstrijd spelen

Ook in delen van Duitsland eiste het noodweer al zijn tol. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach, twee clubs uit de getroffen regio, lieten al weten dat hun gedachten uitgaan naar de slachtoffers van de ramp en hun families. De twee Bundesliga-clubs willen ook hun steentje bijdragen om de getroffenen te helpen. Zowel Dortmund als Gladbach gaf aan een benefietwedstrijd te willen spelen om de opbrengst ervan aan de slachtoffers te schenken. BVB zou dat, indien mogelijk, graag doen in de zwaar getroffen stad Hagen. Meer details over onder meer de mogelijke tegenstander konden de clubs nog niet geven.

Daarnaast richt het Duitse voetbal een fonds op met daarin 3 miljoen euro voor de slachtoffers van de overstromingen in het westelijke deel van het land, zo maakten de Duitse voetbalbond DFB en voetballiga DFL gezamenlijk bekend. “Onze gedachten gaan uit naar de families van de overledenen, de gewonden en de vele mensen in een wanhopige situatie. Dit zal de emotionele pijn niet verzachten, maar we hopen dat we samen in ieder geval enige steun kunnen bieden. Solidariteit in deze crisissituatie is voor ons vanzelfsprekend.”

Eerder doneerden Bayern München, partner Telekom en FC Keulen al 100.000 euro voor de slachtoffers van de ramp. Die drie partijen zullen morgen voor aanvang van een oefenwedstrijd tussen beide teams de cheque officieel overhandigen aan een Duitse hulporganisatie. Ook de Europese voetbalbond UEFA zou nog met steun over de brug komen voor het Duitse fonds.

Standard en Eupen sleutelen aan oefenwedstrijden

Eerder vandaag kondigde Standard al aan dat de galawedstrijd tegen Stade Rennes gezien de omstandigheden achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De Luikse club gaf ook nog aan te bekijken hoe ze de slachtoffers van het noodweer kan helpen. Ook KAS Eupen moest door de weersomstandigheden sleutelen aan de geplande oefenwedstrijd tegen STVV. Die zou normaal morgen doorgaan op het veld van de Panda’s, maar zal nu in Sint-Truiden gespeeld worden. De club uit de Oostkantons wenste alle getroffen kracht en moed toe.

