Voetbalwereld toont zich solidair met slachtoffers noodweer: Anderlecht veilt truitjes van wedstrijd tegen Ajax, Dortmund plant benefietmatch

Barcelona en Atlético onderhande­len over opmerkelij­ke ruildeal - Standard stalt middenvel­der in Frankrijk

15 juli Er is een opmerkelijke transfer op til. Barcelona en Atlético Madrid zijn in verregaande onderhandelingen over een ruildeal met Antoine Griezmann en Saúl Ñíguez als hoofdrolspelers, zo schrijven verschillende Spaanse media. Nu Barça het contract van Lionel Messi zal verlengen, hoopt het nog ruimte te maken in het loonbudget door Griezmann te laten gaan. De Franse international, die in 2019 nog voor 120 miljoen naar Barcelona vertrok, zou een terugkeer naar zijn ex-club Atlético wel zien zitten. Barça onderhandelt nu met de Madrilenen om een ruildeal, want zij willen in plaats van Griezmann middenvelder Saúl plus een geldsom binnen halen.