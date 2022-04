Voetbalmakelaar Mino Raiola op 54-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie

VoetbalVoetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden. De Nederlander met Italiaanse roots was al enige tijd ziek. Raiola was een van de meest gereputeerde zaakwaarnemers en behartigde de belangen van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Erling Braut Haaland en Paul Pogba. Eerder deze week bleken geruchten over de dood van de makelaar nog verkeerd, nu wordt het trieste nieuws bevestigd door de familie via het Twitter-account van Raiola.