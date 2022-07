VOETBALLERS OP VAKANTIE. Lukaku, die zich dit weekend moet melden, beult zich af in de fitness

VoetbalMooie liedjes duren niet lang. Nadat de stervoetballers op deze planeet even konden genieten van een deugddoende vakantie, is het stilaan weer werken geblazen. Romelu Lukaku geeft het goede voorbeeld, al vindt u verder onderin dit artikel ook nog wel een pak vakantiekiekjes van hem en een rist andere topvoetballers.

Lukaku beult zich af

Romelu Lukaku moet zich pas dit weekend melden bij zijn nieuwe club Inter, maar dat weerhoudt er hem niet van om zich nu al klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Zo deelde hij zelf enkele filmpjes op zijn sociale media waarop te zien is hoe hij zich afbeult in de fitness.

Bounida kan de bal niet missen

Toptalent Rayane Bounida, die koos om Anderlecht te verlaten voor Ajax, deelde op Instagram een filmpje met enkele heerlijke goals die hij scoorde op een pleintje, het Cruyff Court in Waalwijk. “Ik denk dat Johan Cruijff trots zou zijn”, schrijft de 16-jarige erbij.

Shotjes voor Kevin De Bruyne die samen met Van Dijk een feestje bouwt

Romelu Lukaku vertrok na het afronden van zijn transfer naar Inter weer op vakantie

Messi geniet met bekende reisgenoten van Ibiza

Lionel Messi heeft Ibiza als vakantiebestemming gekozen. De ster van PSG vertoeft er met zijn gezin (vrouw Antonela en zonen Mateo (9), Thiago (6) en Ciro (4)) en de families van Cesc Fabregas en Luis Suarez, gewezen ploegmaats en beste vrienden.

Het gezelschap huurde er onder meer een jacht - de Shalimar II - voor 70.000 euro per week om te dobberen in de Middellandse Zee en verblijven in een luxevilla met zes slaapkamers. Prijskaartje: 280.000 euro per week. Onder meer aanwezig: een zwembad, een fitnesszaal en personeel om je op de wenken te bedienen. Enkel het beste is goed genoeg.

Karim Benzema heeft plaats genoeg op het vliegtuig om uit te rusten

Dries en Ciro Romeo Mertens dobberen op ‘unicorn’ in zwembad op Ibiza

Volledig scherm Dries Ciro Romeo Mertens zwembad Ibiza. © Instagram

Thomas Meunier geniet van de liefde en de zon op Bora Bora

Alexis Saelemaekers poseert graag voor de lens in Franse Rivièra

Charles De Ketelaere op Wimbledon

Tennis blijft na voetbal zijn grote liefde. Charles De Ketelaere zakte tijdens zijn verlof af naar Wimbledon waar hij vanuit de familiebox supporterde voor jeugdvriend Zizou Bergs. De Limburger kent de aanvaller van Club van hun tijd aan de topsportschool in Wilrijk en nodigde CDK uit om zijn grand slam-debuut in Londen bij te wonen. De Ketelaere ging in op het voorstel en reisde samen met mama Isabelle af naar Engeland. Voor de gelegenheid zette hij een petje op van Yonex, de sponsor van Bergs. Bergs verloor uiteindelijk in drie sets van de Brit Jack Draper.

Volledig scherm De Ketelaere (met zwarte pet) op Wimbledon. © Photo News

Eerder tijdens zijn vakantie trok King Charles met het gezin naar Griekenland. Dit weekend komt er een einde aan dat verlof. Na de medische en fysieke testen reist De Ketelaere samen met de andere internationals van Club richting Wageningen voor de zomerstage. (TTV)

Volledig scherm © instagram jozefienvandevelde

Dieven stelen monsterbuit bij PSG-ster Verratti

Niet bepaald een zorgeloze vakantie voor Marco Verratti - wel integendeel. De Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain vertoeft dezer dagen - net zoals zoveel andere topvoetballers - op Ibiza, maar daar beroofden dieven hem en zijn vrouw van cash, juwelen en horloges. In totaal zouden de criminelen in de nacht van zaterdag op zondag om bijna 3 miljoen euro hebben buitgemaakt.

Marco Verratti en Jessica Aidi waren op het moment van de diefstal niet aanwezig in de villa, die ze trouwens huurden van de Braziliaanse voetballegende Ronaldo. Noch Verratti, noch Ronaldo hebben intussen al gereageerd op de feiten, die wel worden onderzocht door de plaatselijke politie.

Hieronder een foto van de twee tijdens een eerder verblijf op Ibiza:

Topverjaardag voor Kevin De Bruyne

“Pool, beach en best friends”. Zwembad, strand en z’n beste vrienden. Een 31ste verjaardag in de zaligste omstandigheden voor Kevin De Bruyne, die het geluk heeft die dag te kunnen vieren tijdens de vakantieperiode voor voetballers en niet pal in het seizoen. En dus vertoeft De Bruyne nog steeds in Los Angeles, na eerst op het Colombiaanse Cartagena te zijn gevlogen vorige week. Daar vond een meerdaags vrijgezellenfeest plaats van een Amerikaanse vriend, die het voorbije weekend trouwde in Californië. Samen met zijn beste vrienden en hun partners huurt KDB er een villa die via een zwembad uitgeeft op Seal Beach, een van de mooiste Californische stranden en een ideale gezinslocatie. Want inmiddels is ook zijn vrouw Michèle overgevlogen. Enkele dagen geleden vierden de twee er immers ook hun vijfde huwelijksverjaardag. Voor zijn 31ste verjaardag pakte De Bruyne zijn entourage mee naar het exclusieve restaurant Nobu, in het wat zuidelijker gelegen Newport Beach.

Volledig scherm © instagram kevindebruyne/michele lacroix

Volledig scherm © instagram kevindebruyne/michele lacroix

Volledig scherm © instagram kevindebruyne/michele lacroix

“Daddy Duties” voor Mignolet

Haaland trapt balletje met enkele jongeren

Erling Haaland is niet de man die zich verstopt voor zijn fans. Eerder ging hij met een paar Dortmund-fans dansen in een discotheek, vandaag trapte hij op vakantie in Marbella een balletje met enkele jongeren. De Noorse spits stoomt zich in de Spaanse badplaats klaar voor zijn avontuur bij Manchester City. Met rust, ontspanning, maar dus ook met inspanning. De jongeren genoten uiteraard met volle teugen dat ze even met Haaland konden voetballen en ook de andere strandgangers waren verrast met zijn aanwezigheid. Toch is Haaland er wel vaker te vinden. Wanneer hij een vrij moment heeft, trekt de goalgetter naar Marbella om er te verpozen.

De Bruyne met vrienden en Michèle in Californië voor trouw van vrienden

Volledig scherm . © Instagram Kevin De Bruyne

Volledig scherm . © Instagram Kevin De Bruyne

Lukaku op een jacht in Costa Smeralda, Sardinië

Trossard geniet van familie

Arthur Theate op de Seychellen

Josh Cullen (Anderlecht) heeft z’n partner Lauren Ellis ten huwelijk gevraagd

Mbappé maakt indruk als basketter en duikt op tijdens NBA-draft

Eden Hazard genoot van een dagje Walibi

Noa Lang verblijft nog op Mykonos

Het “probleem” van Deborah Meunier

Vorig weekend stapten Thomas Meunier en zijn Deborah in het huwelijksbootje. Waarna het feest volgde in ‘le Château de Mirwart’, een prachtig kasteel in de provincie Luxemburg - de heimat van de Rode Duivel, zeg maar. Maandag deelden de tortelduifjes al een eerste foto van hun twee met hun volgers, gisteren gooide kersvers mevrouw Meunier er nog een extra reeksje achteraan. Al had dat naar eigen zeggen wel wat voetjes in de aarde. “Het enige probleem met dit huwelijksfeest is dat we een miljoen foto’s hebben, waarvan de ene nog mooier is dan de andere”, schrijft ze. En je kan haar geen ongelijk geven.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs op Ibiza

Dries Mertens, Kat Kerkhofs en Ciro Romeo, intussen bijna drie maanden, vertoeven op dit moment op Ibiza. De batterijen opladen na een slopend seizoen. Een foto op Kats Instagram-verhaal toont een gelukkig man. La vita è bella. Genietend van elkaar, de zon en in Cala Gracioneta - een bekende beach bar op het eiland - van het eten.

Volledig scherm Dries Mertens en Kat Kerkhofs genieten van hun vakantie op Ibiza. © Instagram Kat Kerkhofs

Volledig scherm Dries Mertens en Kat Kerkhofs. © Instagram Kat Kerkhofs

Batshuayi op safari

Terwijl het merendeel van de voetballers geniet van strand en water, mag het voor Michy Batshuayi ietsje avontuurlijker. De aanvaller, wiens contract bij Chelsea afloopt en waarbij een verlengd verblijf in Besiktas geen optie is, trok op safari. Met verrekijker en fototoestel in de aanslag achtervolgde hij onder meer een kudde gnoes. Ook enkele rustmomenten met uitzicht op de mooie natuur mochten natuurlijk niet ontbreken.

Waar Michy volgend seizoen speelt is dus nog een onbekende factor. Premier League-clubs als Wolves, Leeds en Brighton zouden snuffelen.

Volledig scherm Batshuayi op safari. © Instagram Batshuayi

Volledig scherm Batshuayi of safari. © Instagram Batshuayi

Courtois met zijn aanstaande op Ibiza

Thibaut Courtois vertoefde met Mishel Gerzig op Mykonos en het Israëlische Eilat (waar de twee een huwelijksfeest bijwoonden), maar nu zitten ze op Ibiza. Courtois en zijn verloofde genieten er van het leven: relaxen aan het water, jetskiën en dansen op muziek. Een zorgeloze vakantie voor Courtois, die z’n tijd neemt om even uit te rusten, nadat hij met een aanslepende liesblessure het voorbije vierluik van de Rode Duivel aan zich liet voorbijgaan.

Volledig scherm © instagram mishelgerzig

Neymar beleeft grote schrik na noodlanding

Neymar heeft zijn fans vandaag op Instagram moeten geruststellen. “Het was even schrikken”, legde hij uit. De Braziliaanse balvirtuoos moest vorige nacht met zijn privéjet een noodlanding maken in Boa Vista, een stad in het noorden van Brazilië.

Neymar kwam van Miami en was op weg naar Sao Paulo, in het zuidoosten van Brazilië. De piloot moest in Boa Vista echter een noodlanding maken om een probleem van drukverlies te voorkomen. Dat meldden verschillende Braziliaanse media.

De Braziliaan genoot na een teleurstellend seizoen bij PSG de voorbije dagen van vakantie met zijn vriendin Bruna Biancardi, zijn zus Rafaella en verschillende andere familieleden.

Kevin De Bruyne vertoeft in Colombia voor vrijgezellenfeest van Amerikaanse vriend

Geen klassieke Zuid-Europese kustvakantie voor Kevin De Bruyne, wel een reis met vrienden naar de stranden van Islas del Rosario in het Colombiaanse Cartagena. Op het Instagramprofiel van Gonzalo Plata, een 21-jarige Ecuadoraanse aanvaller van het naar La Liga gepromoveerde Valladolid die in de belangstelling van Leeds staat, is ‘KDB’ op een partyboot te zien met reddingsvest en cocktail in de hand. De Bruyne is in Zuid-Amerika voor het vrijgezellenfeest van een Amerikaanse vriend.

Hij zou Plata ontmoet hebben op het populaire strand van Cholón, dat op veertig minuten rijden ligt van de ‘ommuurde stad’ Cartagena en zowel over land als over zee kan worden bereikt. Dat levert grappige commentaren op Instagram op: “Knap van Plata dat hij tijd neemt voor een fan” of “Rechts op de foto een van ‘s werelds beste voetballers, links een speler genaamd Kevin De Bruyne”.

Volledig scherm © instagram gonzaloplata

De Bruyne, die er op 28 juni 31 wordt, zou het voorbije weekend in Mallorca ook op het trouwfeest van zijn Nederlandse Man City-ploegmaat Nathan Aké geweest zijn. Die stapte er in het grootste geheim in het huwelijksbootje met zijn jeugdvriendin Kaylee. Op haar Instagram deelde Michèle Lacroix een foto van de idyllische setting op Mallorca en wenst ze het bruidspaar vele gelukwensen. Ook Nederlandse collega’s als Virgil van Dijk, Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum tekenden er present.

Volledig scherm © instagram michelelacroix

Engeland boven in ‘Sin City’

De Engelse voetballers kiezen graag voor Las Vegas. Onder hen natuurlijk ook Jack Grealish, notoir feestbeest van kampioen Manchester City. Nadat hij eerder op Ibiza gesignaleerd werd, werd de ploegmaat van Kevin De Bruyne nu tijdens een poolparty in Vegas gefotografeerd aan de zijde van een brunette die niet luistert naar de naam van zijn vriendin Sasha Attwood. Samen met acht vrienden bestelde Grealish enkele magnumflessen van de bekende rosé-wijn Rock Angel Rose. Prijs voor één fles: 3.567 euro. Volgens de tabloids vroeg Grealish later aan iemand van de security naar de gsm-nummers van een groepje schaarsgeklede vrouwen, waarna zij richting het Encore-hotel op de Strip in Las Vegas trokken.

Grealish trok in Vegas ook al naar de nachtclub Zouk in het bijzijn van zijn vrienden en dezelfde jonge vrouw. Daar genoot hij van een VIP-behandeling in een privévertrek voor 93.000 euro, inclusief 116 flessen champagne. Ook Declan Rice, de middenvelder van West Ham en net als Grealish Engels international, trok naar ‘Sin City’ om er zich uit te leven in onder andere de Marquee Club. Ook hij liet zich de vrouwelijke aandacht welgevallen, maar naar verluidt op wat meer beschaafde wijze.

Volledig scherm De vriendenkliek van Grealish... © instagram

Volledig scherm ...stijlvol verwelkomd in nachtclub Zouk. © instagram

Carrasco piekfijn uitgedost

In galamodus: Yannick Ferreira Carrasco, die straks bij Atlético Madrid zijn collega-Rode Duivel Axel Witsel mag verwelkomen, en zijn zwangere vrouw Noémie Happart.

Volledig scherm © instagram yannickferreiracarrasco

Hazard loopt Coucke tegen het lijf

Een opgemerkte gast op de zaterdagetappe van de Ronde van België in Durbuy: Eden Hazard. De Rode Duivel liep er Anderlecht-eigenaar Marc Coucke tegen het lijf. Niet om een transfer naar paars-wit te bespreken, wel om samen op de foto te gaan. Het is ook niet zo dat Hazard een enorme wielerman is. De aanvaller van Real Madrid bracht een aantal dagen met het gezin in de regio door en wist niet dat er een koers zou plaatsvinden. Een prijs uitreiken zat er dus niet in.

Volledig scherm Eden Hazard in Durbuy bij Marc Coucke © Instagram

Ronaldo geniet met gezin van luxejacht van 6 miljoen

Samen met zijn partner, Georgina Rodriguez, en zijn kinderen verblijft Cristiano Ronaldo dezer dagen op Mallorca. De Portugees heeft er een villa met onder andere een zwembad, palmbomen, een minivoetbalveld en verschillende jacuzzi’s. Maar er is nog iets anders. De ‘Ultima Hora’, de plaatselijke krant op Mallorca, bericht dat er ook een geruchtmakende ondergrondse erotische kamer aanwezig is. Ook Sergio Ramos zou er al eens een vakantie hebben doorgebracht.

Daarnaast heeft Ronaldo er ook een luxejacht liggen, de ‘Azimut Grande’. In 2020 legde CR7 6 miljoen euro neer voor de boot, waar hij dan ook graag mee uitpakt. Je zou voor minder: het jacht is 27 meter lang, telt vijf luxueuze cabines, zes badkamers, een keuken, een loungevertrek en een eetkamer. Op het dek vind je, naast verschillende plaatsen om in de zon te relaxen, ook een bar terug. Ronaldo en co zullen zich dus niet te snel vervelen.

Eens terug aan land, kan de aanvaller van Manchester United zich ook in stijl verplaatsen. Volgens plaatselijke media liet Ronaldo twee wagens overvliegen naar Mallorca. Zijn Bugatti Centodieci die hij in 2020 kocht en een Mercedes SUV waarin hij z’n volledige gezin kan vervoeren.

