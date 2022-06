VOETBALLERS OP VAKANTIE. Lionel Messi verpoost met gezin op luxejacht van 70.000 euro per week

VoetbalEindelijk uitblazen. Na een lang en slopend seizoen mogen de voetballers op verlof. Thibaut Courtois trok met z’n verloofde Mishel al naar Mykonos en vertoeft nu in Israël. Cristiano Ronaldo en z’n gezin genieten dan weer op het luxejacht van de Portugese superster. Maar niet iedereen trok meteen naar de zon. Enkelen maken van het tussenseizoen gebruik om in het huwelijksbootje te stappen. Een overzicht in beeld.

Messi op Ibiza

Lionel Messi heeft Ibiza als vakantiebestemming gekozen. De ster van PSG vertoeft er met zijn gezin (vrouw Antonela en zonen Mateo (9), Thiago (6) en Ciro (4)) en dat van Cesc Fabregas - een van zijn beste vrienden. Ze huurden een jacht - de Shalimar II - voor 70.000 euro per week om te dobberen in de Middellandse Zee.

Courtois met zijn aanstaande weer op Mykonos

Thibaut Courtois vertoeft met zijn verloofde Mishel Herzig nog steeds op Mykonos, nadat het koppel vorige week ook even naar het Israëlische Eilat ging waar de twee een huwelijk bijwoonden. Maar nu is het alweer volop genieten op het Griekse eiland Mykonos, waar Thibaut zijn Mishel dan wel niet altijd voor zich alleen heeft. De Israëlische heeft er ook wat familie uitgenodigd, zo schrijft ze op haar Instagram. Courtois geniet duidelijk volop van zijn zorgeloze vakantie en kan de tijd nemen om uit te rusten, nadat hij met een aanslepende liesblessure het voorbije vierluik van de Rode Duivel aan zich liet voorbijgaan.

Volledig scherm © instagram mishelherzig

Volledig scherm © instagram mishelherzig

Volledig scherm © instagram mishelherzig

Engeland boven in ‘Sin City’

De Engelse voetballers kiezen graag voor Las Vegas. Onder hen natuurlijk ook Jack Grealish, notoir feestbeest van kampioen Manchester City. Nadat hij eerder op Ibiza gesignaleerd werd, werd de ploegmaat van Kevin De Bruyne nu tijdens een poolparty in Vegas gefotografeerd aan de zijde van een brunette die niet luistert naar de naam van zijn vriendin Sasha Attwood. Samen met acht vrienden bestelde Grealish enkele magnumflessen van de bekende rosé-wijn Rock Angel Rose. Prijs voor één fles: 3.567 euro. Volgens de tabloids vroeg Grealish later aan iemand van de security naar de gsm-nummers van een groepje schaarsgeklede vrouwen, waarna zij richting het Encore-hotel op de Strip in Las Vegas trokken.

Grealish trok in Vegas ook al naar de nachtclub Zouk in het bijzijn van zijn vrienden en dezelfde jonge vrouw. Daar genoot hij van een VIP-behandeling in een privévertrek voor 93.000 euro, inclusief 116 flessen champagne. Ook Declan Rice, de middenvelder van West Ham en net als Grealish Engels international, trok naar ‘Sin City’ om er zich uit te leven in onder andere de Marquee Club. Ook hij liet zich de vrouwelijke aandacht welgevallen, maar naar verluidt op wat meer beschaafde wijze.

Volledig scherm De vriendenkliek van Grealish... © instagram

Volledig scherm ...stijlvol verwelkomd in nachtclub Zouk. © instagram

Carrasco piekfijn uitgedost

In galamodus: Yannick Ferreira Carrasco, die straks bij Atlético Madrid zijn collega-Rode Duivel Axel Witsel mag verwelkomen, en zijn zwangere vrouw Noémie Happart.

Volledig scherm © instagram yannickferreiracarrasco

Dries Mertens en Kat Kerkhofs op Werchter Boutique

Hoog bezoek, vandaag op de festivalweide in Werchter. Zo kwamen ook Dries Mertens en Kat Kerkhofs een dagje naar Werchter Boutique afgezakt. En ze verkeerden in goed gezelschap, zo leren enkele foto’s die Kat deelde op haar Instagramverhalen. Op één beeld is het koppel te zien met onder andere tv-gezicht Pedro Elias, radiomaakster Siska Schoeters en muzikant Lennert Coorevits van de Compact Disk Dummies, terwijl de Rode Duivel op een andere foto poseert met Jennifer Heylen. Het bijschrift leert dat Kerkhofs ook de actrice op handen draagt.

Volledig scherm . © Instagram Kat Kerhofs

Volledig scherm . © Instagram Kat Kerhofs

Hazard loopt Coucke tegen het lijf

Een opgemerkte gast op de zaterdagetappe van de Ronde van België in Durbuy: Eden Hazard. De Rode Duivel liep er Anderlecht-eigenaar Marc Coucke tegen het lijf. Niet om een transfer naar paars-wit te bespreken, wel om samen op de foto te gaan. Het is ook niet zo dat Hazard een enorme wielerman is. De aanvaller van Real Madrid bracht een aantal dagen met het gezin in de regio door en wist niet dat er een koers zou plaatsvinden. Een prijs uitreiken zat er dus niet in.

Volledig scherm Eden Hazard in Durbuy bij Marc Coucke © Instagram

Haaland in vakantiemodus

Ronaldo geniet met gezin van luxejacht van 6 miljoen

Samen met zijn partner, Georgina Rodriguez, en zijn kinderen verblijft Cristiano Ronaldo dezer dagen op Mallorca. De Portugees heeft er een villa met onder andere een zwembad, palmbomen, een minivoetbalveld en verschillende jacuzzi’s. Maar er is nog iets anders. De ‘Ultima Hora’, de plaatselijke krant op Mallorca, bericht dat er ook een geruchtmakende ondergrondse erotische kamer aanwezig is. Ook Sergio Ramos zou er al eens een vakantie hebben doorgebracht.

Daarnaast heeft Ronaldo er ook een luxejacht liggen, de ‘Azimut Grande’. In 2020 legde CR7 6 miljoen euro neer voor de boot, waar hij dan ook graag mee uitpakt. Je zou voor minder: het jacht is 27 meter lang, telt vijf luxueuze cabines, zes badkamers, een keuken, een loungevertrek en een eetkamer. Op het dek vind je, naast verschillende plaatsen om in de zon te relaxen, ook een bar terug. Ronaldo en co zullen zich dus niet te snel vervelen.

Eens terug aan land, kan de aanvaller van Manchester United zich ook in stijl verplaatsen. Volgens plaatselijke media liet Ronaldo twee wagens overvliegen naar Mallorca. Zijn Bugatti Centodieci die hij in 2020 kocht en een Mercedes SUV waarin hij z’n volledige gezin kan vervoeren.

Opvallende taart voor Courtois

Thibaut Courtois en zijn verloofde Mishel Gerzig zijn op dit moment in Israel, waar ze gisteravond een huwelijk bijwoonden. In de hotelkamer van de doelman en het model stond overigens een opvallende taart klaar, een eerbetoon aan de Champions League-eindzege van onze landgenoot. Gerzig postte er trots een filmpje van.

In Mykonos:

Volledig scherm Thibaut Courtois en verloofde Mishel Gerzig op Mykonos. © Instagram

In Israël:

Volledig scherm Courtois en Gerzig in Israël. © Instagram Gerzig

Volledig scherm Thibaut Courtois en Mishel Gerzig. © Instagram Courtois

Robert Lewandowski opnieuw samen met dochters

Karim Benzema brengt bezoekje aan cockpit

Kylian Mbappé “eindelijk” op vakantie

Sebastiaan Bornauw heeft wat te vieren: de verdediger gaat trouwen

Dries Mertens speelt spelletje Catan

Eerste dag vakantie voor Dries Mertens, die gisteren met de Rode Duivels nog tegen Polen speelde. Zijn vrouw Kat Kerkhofs deelde op Instagram een foto van de aanvaller die een spelletje Catan speelt en Stella Artois drinkt. De Leuvenaar blijft z’n roots dus trouw.

Volledig scherm Dries Mertens trakteert zichzelf op een Stella Artois op de eerste dag van zijn vakantie, zo toont partner Kat Kerkhofs op Instagram. © Instagram Kat Kerkhofs

Neymar in Miami en later Las Vegas:

Volledig scherm © Instagram

Sergio Ramos:

Pierre-Emerick Aubameyang:

Ruud Vormer met vrouw Roos en vrienden Davy De fauw en Anthony Van Loo:

Georginio Wijnaldum:

Onder meer Sergio Gómez, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix en Zeno Debast:

Mauro Icardi en z’n vrouw Wanda Nara:

Robin Gosens werkt een triatlon af:

João Félix:

Vinícius Júnior in Miami:

Volledig scherm © Instagram

... Waar hij ook Dybala en Ronaldinho tegen het lijf liep:

Éder Militão:

Carlo Ancelotti:

Mason Mount:

Mohamed Salah:

Paul Pogba en Jesse Lingard in Miami:

Brecht Dejaegere stapt in huwelijksbootje:

En ook Michael Frey getrouwd:

Maarten Vandevoordt:

