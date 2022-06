Voetballers op vakantie: Lewandowski en Haaland in zomermodus, Courtois speelt met waterpistool

Rode Duivels ONS RAPPORT. “Schilder­wer­ken Youri. Regelaar op het middenveld”: één grote uitblinker bij Rode Duivels, voor het overige veel zesjes

De Rode Duivels kunnen dan toch met een positief gevoel op vakantie vertrekken. De Belgen wonnen dankzij een treffer van Michy Batshuayi met het kleinste verschil in Polen. Toch was ‘Batsman’ niet dé grote uitblinker, wat ons betreft. Die eer was weggelegd voor de regisseur op het middenveld. Bekijk hieronder onze punten.

14 juni