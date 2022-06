Voetballers op vakantie: Kylian Mbappé mag “eindelijk” op verlof, Dries Mertens blijft z’n roots trouw

Rode Duivels Een goal om de 87 minuten: Michy Batshuayi met 25 doelpunten nu al achtste in stand all ti­me-topschut­ter

Heerlijke assist, al even heerlijke kopbal. Op gemeten voorzet van Tielemans kopte Batshuayi de 0-1 in minuut 16 binnen in het Nationaal Stadion van Polen. “Zo’n kansen moet je Batshuayi niet geven”, aldus onze analist Marc Degryse in de VTM-studio.

14 juni