Voetballers op vakantie: Cristiano Ronaldo in villa met ondergrondse erotische kamer, Kylian Mbappé mag “eindelijk” op verlof

Club Brugge Club begint er weer aan: wat met Lang, "die zich komende weken met veel liefde weer zal melden", en De Ketelaere? En wie moét er allemaal weg bij blauw-zwart?

Back to business in het Belfius Basecamp. Althans voor een deel van Club Brugge, dat quasi de ganse basisploeg moet missen in de voorbereiding. Een leger huurlingen komt terug, maar mogen Openda, Sowah en andere Okerekes blijven? Vijf vragen bij de aftrap van een nieuw blauw-zwart (succes?)seizoen.

11:50