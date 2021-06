Voetballer Geoffrey Mujangi Bia aangehouden na vondst van 1.000 (!) wietplanten in zijn woonst

Energie 9 manieren om bij warm weer energie te besparen

15 juni Energie besparen associëren we vooral met de winterperiode, maar ook in de zomer ligt er een mooi besparingspotentieel voor het grijpen. Daarin vertolkt de zon niet zelden een hoofdrol. Mijnenergie.be geeft je tips om je energiefactuur zelfs in de zomer te doen dalen.