Voetballegende Pelé, die strijdt tegen kanker, opnieuw opgenomen in ziekenhuis

VoetbalHet gaat niet goed met Pelé (82). De Braziliaanse voormalige topvoetballer, die strijdt tegen darmkanker, ligt opnieuw in het ziekenhuis. Dat wordt bevestigd door zijn dochter. “Maar zijn ziekenhuisopname is geen verrassing of noodgeval”, stelt zij enigszins gerust.

De alarmbellen gingen af in de Braziliaanse media. Zij berichtten dat Pelé weer is opgenomen in het Albert Einstein Hospital van São Paulo en dat het niét om een geplande opname ging. “Hij ervaart zwellingen, hartproblemen en is mentaal in de war. Zijn kankerbehandeling blijkt niet aan te slaan. Hij ondergaat momenteel meerdere onderzoeken”, schrijft ESPN.

Het klinkt ernstig, maar dochter Kely Nascimento probeert iedereen via Instagram intussen gerust te stellen. “Er is paniek in de media over de gezondheid van mijn vader. Hij ligt inderdaad in het ziekenhuis. Maar er is geen noodgeval of er wordt geen slecht nieuws voorspeld. Ik zal bij papa zijn met Nieuwjaar en zal foto’s posten. Bedankt voor de steun.”

Hoe dan ook blijft Pelé in het sukkelstraatje. De 82-jarige Braziliaan lag eerder dit jaar in februari al in het ziekenhuis voor een infectie aan de urinewegen. In september 2021 werd een tumor in zijn dikke darm vastgesteld en verwijderd, maar hij bleef sindsdien in behandeling.

Volledig scherm Pelé in 1960. © picture-alliance / dpa