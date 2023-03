Voetbalicoon Just Fontaine overleden (89): Fransman is recordhouder met meeste doelpunten op één WK

Just Fontaine overleden

De Franse voormalige voetballer Just Fontaine, met dertien doelpunten op één WK nog steeds recordhouder, is op 89-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie. Fontaine trof op het WK van 1958 in Zweden, dat uiteindelijk gewonnen werd door het Brazilië van Pelé, liefst dertien keer raak, een record dat nog steeds op de tabellen staat en daar waarschijnlijk nog lange tijd zal blijven staan. Vier van die doelpunten scoorde hij tijdens de kleine finale, waarmee hij Frankrijk naar een 3-6 zege tegen het toenmalige West-Duitsland en een derde plaats loodste. Met dertien stuks werd hij afgetekend topschutter op dat WK, met zeven doelpunten meer dan Pelé en de West-Duitser Helmut Rahn. In totaal droeg Fontaine 21 keer het shirt van Les Bleus en daarin was hij goed voor 30 treffers.

Met dertien WK-doelpunten staat hij op een met Lionel Messi gedeelde vierde plaats in de topschuttersstand aller tijden. Sinds het WK van 2014 in Brazilië is de Duitser Miroslav Klose topschutter aller tijden, met zestien doelpunten. Hij snoepte het record destijds af van de Braziliaan Ronaldo (15). De Duitser Gerd Müller staat met veertien WK-doelpunten op de derde plaats.

PSV breekt contract Bakayoko open

PSV heeft het contract van Johan Bakayoko opengebroken en verlengd tot 2026. De 19-jarige beloftenaanvaller, vorige maand nog in beeld bij Paris Saint-Germain, wordt in Eindhoven als een toptalent gezien. Zijn verbintenis in Eindhoven liep tot 2025.

Bakayoko was gisteren met twee assists tegen FC Twente nog van cruciaal belang bij de zege van PSV (3-1). De 19-jarige aanvaller verruilde in 2019 Anderlecht voor PSV en is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in het eerste elftal.

“We willen deze jonge speler, met veel internationale potentie, graag verder ontwikkelen voor de club”, zei algemeen directeur Marcel Brands over de verlenging.

Titelambities Beveren krijgen knauw na 3-0 nederlaag tegen Club NXT

De titelambities van SK Beveren hebben op de eerste speeldag van de promotieplay-offs in de Challenger Pro League een flinke knauw gekregen na een 3-0-nederlaag tegen Club NXT.

De Brugse beloften forceerden op The Nest in Roeselare een voorsprong via Shion Homma (39.). Romeo Vermant (74.) telde de Leeuwen met een heerlijke omhaal (zie beelden hieronder) definitief uit, Liam De Smet (90.+2) draaide het mes nog wat dieper in de wonde. Het was overigens het eerste verlies voor de Oost-Vlamingen sinds eind november tegen Lommel (2-3).

Beveren staat tweede in het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling met 43 punten, Club NXT volgt als derde met 39 eenheden. Als koploper RWDM zondag wint van Lierse Kempenzonen, zet het Beveren meteen op zes punten achterstand in de titelstrijd. Volgende week ontvangt Beveren thuis RWDM.

Serviër Aleksandar Jankovic, met verleden in België, nieuwe bondscoach China

De Chinese voetbalbond heeft Aleksandar Jankovic aangesteld als bondscoach van het Chinese voetbalelftal. De 50-jarige Serviër richt zich met de Chinese voetballers vooral op de voorbereiding op de Asian Cup van dit jaar, zo meldt de bond. Ook wordt kwalificatie voor het WK van 2026 via de Aziatische kwalificatiewedstrijden als doel genoemd.

Jankovic was als (assistent-)trainer in België een paar keer aan de slag bij Lokeren, KV Mechelen en Standard. Hij was de voorbije jaren aan de slag bij de Chinese nationale jeugdteams. Vorig jaar nam de Serviër al trainingstaken over bij de hoofdmacht van de nationale ploeg. Als bondscoach volgt Jankovic Li Xiaopeng op, onder wie de ploeg weinig succes kende en er niet in slaagde zich te kwalificeren voor het WK in Qatar.

Volledig scherm Aleksandar Jankovic. © Photo News

Sergio Ramos stopt als international

Sergio Ramos heeft bekendgemaakt te stoppen als Spaans international. De verdediger, die volgende maand 37 wordt, maakte zijn beslissing bekend in een statement op Instagram. Ramos maakte zijn debuut voor La Roja in 2005 en eindigt zijn interlandcarrière als Spaans recordinternational met 180 caps.

Ramos was een belangrijke pion in het onoverwinnelijke Spanje, dat in vier jaar tijd twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en een keer wereldkampioen (2010) werd.

De voorbije jaren liet bondscoach Luis Enrique Ramos, mede door blessureleed, veelvuldig links liggen. De verdediger miste zo het EK van 2020, dat in 2021 werd afgewerkt, en het WK vorig najaar in Qatar. Daar sneuvelde Spanje in de achtste finales na strafschoppen tegen revelatie Marokko.

Na het ontslag van Luis Enrique hoopte Ramos nog op een comeback onder nieuwe bondscoach Luis de la Fuente. De la Fuente leek eerst een opening te laten voor de huidige PSG-verdediger, maar blijkt Ramos nu ook niet nodig te hebben. De verdediger houdt daarop de eer aan zichzelf.

“Ik hou een bittere nasmaak over aan dit einde”, postte Ramos. “De nieuwe bondscoach vertelde me dat hij niet meer op mij rekende, ongeacht mijn niveau. Ik denk dat ik het verdiende zelf mijn einde te kunnen bepalen, niet vanwege leeftijd of andere zaken, waarvan ik het gevoel hebben dat ze meespelen. Ik ben een beetje jaloers en kijk met bewondering naar generatiegenoten als Modric, Messi en Pepe. Helaas stopt het hier voor mij. Voetbal is helaas niet altijd eerlijk en het gaat ook nooit om voetbal alleen.”

Zijn laatste interland speelde hij in maart 2021 tegen Kosovo.

Volledig scherm Sergio Ramos. © AFP

Kompany zet met Burnley ongeslagen reeks verder

Leider Burnley heeft in een inhaalwedstrijd van de 29ste speeldag in de Engelse Championship 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Millwall, de nummer vijf in de stand.

Coach Vincent Kompany zag zijn team na 51 minuten op voorsprong klimmen via Ashley Barnes en lange tijd leken ze ook op een 22e competitiezege af te stevenen, totdat Tom Bradshaw in de slotfase nog voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Ameen Al Dakhil speelde de hele wedstrijd achterin bij de bezoekers en liep na 26 minuten tegen een gele kaart aan. Manuel Benson is geblesseerd en zat bijgevolg niet in de selectie. Ook voor Josh Cullen (ex-Anderlecht) en Anass Zaroury (ex-Charleroi) waren er basisplaatsen, de van Westerlo overgenomen Lyle Foster bleef de hele wedstrijd op de bank.

Burnley is nu reeds dertien wedstrijden op rij ongeslagen, in alle competities samen. De laatste nederlaag dateert van 21 december, in de League Cup tegen topclub Manchester United. In de competitie werd er op 5 november, tegen Sheffield United, voor het laatst verloren. In de stand is Sheffield United de eerste achtervolger van Burnley, dat met een wedstrijd meer op de teller een voorsprong heeft van twaalf punten.

Volledig scherm © Photo News

Godts scoort bij debuut

Mika Godts heeft zijn debuut bij Jong Ajax opgeluisterd met een goal. De 17-jarige Belg die deze winter overkwam van Racing Genk scoorde tegen MVV in de Nederlandse tweede klasse. De Amsterdammers stonden na 10 minuten al op een dubbele voorsprong na een goal van onder meer Francisco Conceiçao, zoon van ex-Gouden Schoen Sergio. Godts tekende met een halfuur te gaan voor de 3-1.

Volledig scherm © Photo News

Ex-doelman Willy Tack (Racing White) overleden

In woonzorgcentrum Ten Bosse in Deinze is afgelopen zondag Willy Tack overleden. De vroegere doelman en politicus, sinds vele jaren ereschepen van de stad Deinze, werd 81. Willy Tack speelde van 1966 tot 1972 gedurende zes seizoenen in eerste klasse.

Als doelman was de in Petegem-aan-de-Leie geboren Willy Tack zijn carrière begonnen bij het naburige KMSK Deinze, waar hij reeds als 17-jarige in het eerste elftal debuteerde in 1958. Met Deinze werd Tack kampioen in eerste provinciale zonder één wedstrijd te verliezen. Na vier seizoenen versierde hij een transfer naar Eendracht Aalst, toen net gedegradeerd uit eerste klasse. In Aalst werd Tack de vervanger van clubicoon Pierre Van der Meersch tussen de palen. Met de Ajuinen schakelde de doelman in 1964 tijdens de achtste finales van de Belgische beker het grote Anderlecht van Paul Van Himst, Wilfried Puis en Jef Jurion uit (1-0), na een glansprestatie die hem in het vizier van nogal wat eersteklassers bracht.

In 1965 verkaste Willy Tack na drie jaar Aalst naar de hoofdstad. Niet naar Anderlecht, maar naar de razend ambitieuze tweedeklasser Racing White, ontstaan uit een samensmelting van Racing Brussel en White Star. Met de Roemeen Norberto Höfling als trainer werd fors geïnvesteerd om de poort naar eerste klasse open te beuken en daar slaagde de fusieclub ook meteen in. In het Fallonstadion van Sint-Lambrechts-Woluwe beleefde Willy Tack zijn mooiste voetbaljaren. Na de promotie bleef de Oost-Vlaming in de topklasse nog zes seizoenen de onomstreden titularisdoelman van de zwart-witten met de gouden ster op het shirt, met grote namen als Robert Waseige, Jean Dockx, André Stassart en Fons Haagdoren als belangrijkste ploegmaats. In de loop der jaren kwamen ook Maurice Martens, Kresten Bjerre, Henri Depireux, Gerard Bergholz, Eddy Koens en Jacques Teugels het team versterken. Tack zelf kreeg in 1971 concurrentie van de Roemeen Giulio Utu, die hem evenwel niet uit de basisploeg kon verdringen. Zijn laatste seizoen in Woluwe, 1971-72, werd uiteindelijk zelfs het beste: Willy Tack eindigde met het steeds sterkere Racing White zowaar op een vierde plaats, enkel voorafgegaan door Anderlecht, Club Brugge en Standard.

Onvergetelijk blijft zijn afscheidswedstrijd in het Fallonstadion, op 7 mei 1972 tegen Club Brugge. Blauw-zwart had de hele competitie aan de leiding gestaan, maar raakte op de slotdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Racing White waardoor Anderlecht alsnog kampioen werd door een hoger aantal gewonnen wedstrijden. Willy Tack werd in die match tegen Club de absolute boeman van de Bruggelingen. Alleen de betreurde Nico Rijnders wist hem kort voor de pauze te verschalken, maar alle andere aanvallen van de Bruggelingen strandden op de onklopbare afscheidnemende keeper. Het stond toen inderdaad al vast dat Tack zou vertrekken, want Racing White - dat een jaar nadien zou opgaan in een nieuwe fusie met Daring tot de latere kampioen RWDM - had met de Nederlander Nico de Bree van NEC Nijmegen al een nieuwe doelman aangekocht.

Willy Tack, toen 31, hield nog gedurende drie seizoenen de netten van tweedeklasser SK Sint-Niklaas schoon en hing in 1975 de voetbalschoenen aan de wilgen. Als kantoorhouder van een bank begon Tack vervolgens ook aan een lange loopbaan in de lokale politiek, waarin hij een stemmenkanon voor de toenmalige CVP werd en 24 jaar lang als eerste schepen van Deinze zetelde. (LUVM)

Volledig scherm © Joost De Bock

Lendvai overleden

Miklos Lendvai, ex-verdediger van Charleroi en Beerschot, is overleden. De 48-jarige Hongaar speelde rond de eeuwwisseling als verdedigende middenvelder ook even bij Verbroedering Geel. Over zijn doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend. Lendvai speelde 23 keer voor de Hongaarse nationale ploeg.

Volledig scherm Miklos Lendvai met Robert Waseige. © BELGA

Vincent Kompany en Burnley zetten zegereeks verder in Luton Town

Ook Luton Town heeft het ongenaakbare Burnley zaterdagnamiddag niet kunnen afstoppen op de 33e speeldag in het Championship, de Engelse tweede klasse. De Clarets moesten zwoegen, maar trokken in het slot de overwinning over de streep: 0-1.

Ashley Barnes (78.) ontpopte zich tot de gevierde man in het elftal van Vincent Kompany met een omgezette penalty. Ameen Al Dakhil bleef op de bank, Manuel Benson ontbrak nog steeds met een blessure.

Burnley is de fiere leider in de rangschikking van de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 72 punten, ondertussen elf stuks meer dan nummer twee Sheffield United.

Volledig scherm Vincent Kompany met doelpuntenmaker Barnes © Photo News

Ruim 6 miljoen euro verlies voor KV Mechelen

KV Mechelen heeft zijn jaarrekening van het seizoen ‘21-‘22 gepubliceerd. Malinwa boekte een verlies van 6.366.677 miljoen euro. Een groot verschil met een seizoen eerder, toen het nog 229.675 euro winst maakte. De stijgende energie- en loonkosten zitten daar voor iets tussen. (JDKK)

Volledig scherm © Photo News

Van Imschoot stopt als T1 van Lierse Kempenzonen

Tom Van Imschoot (41) zal volgend seizoen niet langer trainer zijn van Lierse Kempenzonen. Van Imschoot gaf aan het Lierse bestuur aan dat hij na de huidige campagne op zoek gaat naar een andere uitdaging. De ex-speler van clubs als Westerlo en Sint-Truiden is aan zijn derde jaar als T1 bezig bij de Pallieters. Vorig weekend loodste Van Imschoot zijn ploeg nog naar de titelplay-offs in de tweede voetbalklasse. Lierse begint aan die nacompetitie met tien punten achterstand op leider RWDM. (KDC)

Volledig scherm © BELGA

Slecht nieuws voor Nainggolan: SPAL zet De Rossi aan de deur

Daniele De Rossi is niet langer trainer van de Italiaanse tweedeklasser SPAL. De man die in 2006 als voetballer de wereldtitel pakte met Italië werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Dat is ook spijtig nieuws voor Radja Nainggolan, die eind januari bij SPAL tekende op voorspraak van De Rossi. Nainggolan en De Rossi deelden bij AS Roma indertijd vijf jaar lang de kleedkamer. SPAL staat momenteel achttiende in de Serie B. Massimo Oddo, die net als De Rossi deel uitmaakte van de Italiaanse ploeg die in 2006 wereldkampioen werd, werd inmiddels aangesteld als nieuwe coach van SPAL.

Volledig scherm Rdja Nainggolan en De Rossi bij SPAL © Instagram

Velkovski (Cercle Brugge) naar Poolse hekkensluiter

Dimitar Velkovski verlaat Cercle Brugge, waar hij drie jaar aan de slag was. De 28-jarige Bulgaarse linksachter zet zijn carrière verder bij MKS Miedz Legnica, momenteel hekkensluiter in de Poolse hoogste afdeling. Velkovski wordt er ploegmaat van onder andere de Nederlandse ex-international Luciano Narsingh, ooit een beloftevolle spits bij Oranje.

Velkovski kwam in januari 2020 van Slavia Sofia naar Cercle. Tijdens zijn eerste half seizoen in Brugge had hij onder Bernd Storck een belangrijk aandeel in de sensationale “remontada” van de Vereniging, die zich na vier opeenvolgende overwinningen op de voorlaatste speeldag (en net voor het uitbreken van de coronacrisis) in eerste klasse wist te handhaven. Vervolgens kon de 9-voudige Bulgaarse international zich onder Storcks opvolgers Paul Clement, Yves Vanderhaeghe, Dominik Thalhammer en Miron Muslic evenwel nooit meer als een onomstreden titularis opwerpen. Hij verzamelde uiteindelijk slechts 48 wedstrijden bij groen-zwart en verdween ook bij de Bulgaarse bondscoach Mladen Krstajic helemaal uit beeld. Nu gaat Velkovski, wiens contract bij Cercle afliep, in Polen op zoek naar meer speelminuten. (LUVM)

Volledig scherm Dimitar Velkovski. © Photo News

Foket verlengt bij Stade Reims

Rode Duivel Thomas Foket heeft zijn contract bij de Franse eersteklasser Stade Reims verlengd tot medio 2025. De 28-jarige rechterflankspeler werd in de zomer van 2018 voor zowat 3,5 miljoen euro overgenomen van AA Gent, waar hij zes seizoenen op de teller had en deel uitmaakte van het team dat onder Hein Vanhaezebrouck in 2015 een eerste landstitel veroverde. In de daaropvolgende seizoenen blonk hij mee uit in de Champions League en Europa League.

In de Champagnestreek ondertekende hij destijds een contract voor vijf jaar, dat na dit seizoen zou aflopen. Een verlenging drong zich dus op en daar maakten club en speler nu werk van, met een nieuwe overeenkomst tot medio 2025. In totaal staat hij er op 146 wedstrijden.

Het seizoensbegin miste hij nog vanwege een enkelblessure, eind vorig jaar nam hij zijn basisplaats weer in bij Reims, dat sedert enkele jaren steevast erg Belgisch getint is. Met Maxime Busi en Thibault De Smet staan er momenteel nog twee landgenoten op de loonlijst. Ook coach Will Still heeft naast de Engelse, ook de Belgische nationaliteit en is met de club aan een bijzonder straffe reeks bezig in de Ligue 1, waar ze intussen vijftien wedstrijden op rij ongeslagen zijn. De laatste competitienederlaag dateert van 18 september, toen in eigen huis met 0-3 verloren werd van het AS Monaco van Philippe Clement. Dankzij die zegereeks is Reims opgeklommen naar de tiende plaats in het klassement. Sinds Still medio oktober overnam van Oscar Garcia, verloor het team dus geen enkele competitiematch meer.

Foket mag zich ook al een tijdje Rode Duivel noemen. Na een eerste cap in november 2016 in Nederland staat zijn teller intussen op tien, na zeventien selecties. Dat leverde één doelpunt op, in de WK-kwalificatiewedstrijd van september 2021 in Estland

Oude bekende Kara Mbodj traint mee met RSCA Futures

Anderlecht ontvangt eerstdaags een oude bekende. Ex-speler Kara Mbodj (33) komt meetrainen met de RSCA Futures, die zich afgelopen weekend wisten te kwalificeren voor de play-offs in 1B. De Senegalees zit officieel sinds oktober zonder club, maar speelde zijn laatste match al in maart vorig jaar bij het Qatarese Al-Sailya, waarna hij naar zijn thuisland trok. Kara komt op Neerpede zijn conditie onderhouden, een contract is niet aan de orde. Met David Hubert hebben de paars-witte beloften overigens al een oudere, ervaren speler in de selectie.

Volledig scherm Kara tijdens zijn periode bij Anderlecht. © Photo News

Manchester City komt zonder kleerscheuren uit duel tegen Aston Villa

Manchester City is zonder kleerscheuren uit het duel met Aston Villa gekomen. Het werd 3-1 in het Etihad Stadium. Halfweg hadden de Citizens hun schaapjes al op het droge dankzij doelpunten van Rodri (4.), Ilkay Gündogan (39.) en Riyad Mahrez (45.+1). De Villans redde net voorbij het uur de eer via Ollie Watkins (61.). Unai Emery gunde Leander Dendoncker aan bezoekende zijde geen speelminuten, terwijl Kevin De Bruyne 90 minuten lang kilometers maalde op het City-middenveld.

In de rangschikking van de Engelse eerste klasse knabbelt Man City wat van de achterstand op leider Arsenal af. De Bruyne en co. tellen 48 punten, waarmee de kloof gereduceerd is tot drie eenheden. De Gunners hebben wel een wedstrijd minder op de teller staan. Aankomende woensdag geven beide teams elkaar partij in het Emirates Stadium.

Kompany voor de derde keer op rij Manager van de maand

Vincent Kompany is aan indrukwekkende reeks bezig. Vrijdag werd de Burnley-coach voor de derde maand op rij verkozen tot Manager van de Maand in de Engelse tweede klasse. Hij werd gekroond voor zijn opnieuw uitstekende maand januari. De Clarets pakten in januari in de competitie 9 op 9. In de FA Cup wonnen ze van Premier League-club Bournemouth. Tegen derdeklasser Ipswich Town moest een replay toegestaan worden, maar die werd afgelopen dinsdag ook gewonnen.

“Ik ben heel blij deze award opnieuw te kunnen winnen, en dat tegen verschillende andere sterke managers in deze competitie”, zei Kompany op de clubwebsite. “Bedankt aan alle spelers en staf die een rol hierin hebben gespeeld. Het was een schitterende start van het jaar voor ons. We hopen dat we zo verder kunnen doen en dat het harde werk niet stopt.”

De andere genomineerden voor de prijs waren Michael Carrick (Middlesbrough), Rob Edwards (Luton Town) en Paul Heckingbottom (Sheffield United). Bij de spelers ging de prijs ook naar Burnley. De Nederlandse verdediger Ian Maatsen won voor het eerst.

Burnley staat na 29 speeldagen in de Championship op kop met 65 punten. Eerste achtervolger Sheffield United telt zeven punten minder. De top twee in de Championship promoveert rechtstreeks naar de Premier League. Kompany en zijn spelersgroep bouwden al een geruststellende voorsprong van 17 punten uit op nummer drie Middlesbrough.

Manchester United ziet tegen Leeds einde komen aan indrukwekkende thuisreeks

Manchester United heeft woensdagavond in een inhaalwedstrijd van de achtste speeldag in de Premier League 2-2 gelijkgespeeld tegen Leeds United. Voor United komt er zo een einde aan een zegereeks van dertien duels in eigen huis, in alle competities samen.

In de tweede helft maakten de Mancunians in acht dolle minuten een 0-2 achterstand ongedaan op Old Trafford. Na 62 minuten kopte Marcus Rashford op voorzet van Diogo Dalot de aansluitingstreffer tegen de netten, in de 70e minuut zorgde Jadon Sancho voor de 2-2. Verder kwam de thuisploeg niet meer.

Leeds United was na amper één minuut reeds op voorsprong geklommen dankzij een treffer van Wilfried Gnonto, na een assist van Patrick Bamford. Vlak na de rust zag het er helemaal benard uit voor ManU, toen Raphael Varane met een owngoal voor de 0-2 zorgde.

Geen van beide teams was na afloop tevreden met de puntendeling. United had met een slotoffensief nog op de winnende treffer gehoopt, Leeds was verbolgen een dubbele voorsprong uit handen te hebben gegeven. Komende zondag krijgen ze echter al een herkansing, want een speling van het lot wil dat beide teams dan in Leeds opnieuw tegenover elkaar staan, op de 23e speeldag.

In de stand laat Manchester United de kans liggen om met 45 punten naast stadsgenoot City op de tweede plaats te komen, op vijf punten van leider Arsenal. Ze volgen op de derde plaats, met 43 punten. Leeds zweeft met negentien punten maar nipt boven de degradatiezone.

Volledig scherm Bruno Fernandes. © AP

Thorgan Hazard levert assist af in tweede wedstrijd voor PSV

PSV heeft zich woensdagavond verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Nederlandse beker door FC Emmen met 3-1 te verslaan. Thorgan Hazard leverde een assist af, nadat hij in zijn eerste wedstrijd voor PSV al een doelpunt wist te maken.

Jarrad Brantwhaite zette PSV al vroeg op rozen met twee doelpunten in het eerste kwartier (7. en 14.). Mark Diemers maakte de aansluitingstreffer kort na de pauze (48.).

Op het uur ging Johan Bakayoko naar de kant, terwijl Thorgan Hazard het laatste halfuur zijn opwachting maakte. De Rode Duivel liet zich snel gelden en gaf een assist aan Luuk de Jong, die PSV weer op twee doelpunten verschil zette (76.).

De door Dortmund uitgeleende Hazard scoorde zondag ook al bij zijn debuut voor de Eindhovenaren tegen Feyenoord en maakt dus een geslaagd debuut in het Nederlands voetbal.

Voor Emmen speelde Mohamed Bouchouari de hele wedstrijd, terwijl Michael Heylen op de bank bleef. PSV voegt zich bij Heerenveen en Utrecht in de kwartfinales van de beker.

Volledig scherm © Photo News

Toulouse dient Reims eerste nederlaag onder Will Still toe

Toulouse heeft Reims woensdagavond een 3-1 nederlaag toegediend in de achtste finales van de Franse beker. Het is de eerste nederlaag voor Stade de Reims in een officiële wedstrijd sinds Will Still er op 15 oktober de leiding overnam.

Toulouse stond bij de rust al op voorsprong door een eigen doelpunt van Diouf (23.), gevolgd door een treffer van Aboukhlal (35.). In de tweede helft maakte Chaibi een derde doelpunt voor ‘Téfécé’ (62.), waarmee de club zijn plek in de kwartfinales veiligstelde. Het late doelpunt van Cajuste voor Reims (89.) veranderde daar niets meer aan.

Brecht Dejaegere stond niet op het wedstrijdformulier voor Toulouse. Onder Will Still stonden Maxime Busi en Thomas Foket voor Stade de Reims in de basis. Busi kreeg in de 51e minuut een gele kaart, terwijl Foket in de 68e minuut werd vervangen door zijn landgenoot Thibault De Smet.

Volledig scherm © AFP

Move to Cure gaat in zee met Real Madrid

Move to Cure, de praktijk van kinesist Lieven Maesschalck gaat officieel in zee met Real Madrid. Maesschalck werkt al twee jaar als consulent voor de Koninklijke. Eerst werkte hij mee aan de revalidatie van Eden Hazard, nadien hielp hij elke speler die dat wenste en stond hij er de medische staf bij. De kinesist komt ongeveer één keer per maand in de Spaanse hoofdstad. Vroeger werkte Maesschalck nog met Luka Modric, een van de sterspelers.

Volledig scherm Lieven Maesschalck. © Tessa Kraan

Braziliaanse spits Bene (ex-AA Gent) overleden

In Sao Paulo is de Braziliaanse oud-voetballer Francisco Benedito, kortweg Bene, overleden. Hij werd 74. Bene voetbalde gedurende zestien seizoenen in ons land, waarvan de helft bij AA Gent en voornamelijk in tweede klasse.

Bene kwam naar België eind jaren ‘60, toen - na de Congolese en Joegoslavische invasie eind jaren ‘50 en begin jaren ‘60 - ook een resem landgenoten van Pelé hun geluk beproefde in onze contreien. In het kielzog van o.a. Gilberto Della Brida (Standard), Geo Carvalho (Cercle Brugge), Moise Dos Santos (Anderlecht) en Roberto Sperandio (Crossing) verkaste de toen 20-jarige spits van Portuguesa Sao Paulo in 1968 naar België. Hij ging eerst twee seizoenen op doelpuntenjacht in het Josaphatpark van Crossing Molenbeek, om vervolgens de overstap te maken naar het Ottenstadion van het toenmalige La Gantoise. Met de club die later de naam AA Gent aannam, degradeerde Bene naar tweede en zelfs even naar derde klasse, maar bereikte hij door zijn trouw aan de Buffalo’s het statuut van cultspits.

Bene bleef acht jaar in Gent en kreeg er tijdens zijn laatste seizoen met Paulo Eduardo “Giba” (getransfereerd van SV Waregem) nog even het gezelschap van de beste Braziliaan die in die periode in België speelde. In 1978 sloeg Bene zijn tenten op bij Olympic Charleroi, dat hem vier jaar later voor zijn laatste twee seizoenen in België verhuurde aan SCUP Jette. Op zijn 36ste keerde Bene uiteindelijk naar Brazilië terug. (LUVM)

Genk kwalificeert zich voor achtste finales Youth Leauge

Het U19-team van KRC Genk heeft zich na een thriller verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Youth League. De Limburgse youngsters versloegen woensdag in de barrages op eigen veld het Italiaanse topteam Juventus, dat in de tweede helft twee rode kaarten kreeg, na strafschoppen met 4-3. Na negentig minuten stond het 0-0.

Beide ploegen hielden elkaar de eerste periode in evenwicht. Juventus schoot zichzelf in de voet toen kapitein Dellavalle na vijf minuten in de tweede periode met rood moest gaan douchen. In de 63e minuut moest de ploeg uit Turijn met negen verder na rood voor de Belgische middenvelder Joseph Nonge Boende. Ondanks dat numerieke overwicht kwam Genk voor het einde van de negentig minuten niet meer tot scoren. Gevolg: meteen over naar strafschoppen. Daarin haalde Genk het met 4-3.

Jong Genk speelde dit seizoen in het Domestic Champions Path van de Youth League en moest twee voorrondes overleven om zijn plaats in de barrages veilig te stellen. Dat lukte voor de jonge Limburgers, die het achtereenvolgens haalden van de Tsjechen van Slavia Praag en het Noord-Ierse Coleraine.

Genk kreeg in de barrages met Juventus een runner-up van de groepsfase van het Champions League Path voor de kiezen, waar de poules identiek waren aan die van de eerste elftallen in het Kampioenenbal. Juventus eindigde in zijn groep achter winnaar Paris Saint-Germain maar voor Benfica en Maccabi Haifa. De beslissing in de barrage viel over een duel, Genk mocht als overlever van het Domestic Champions Path thuis spelen.

Enkel de groepswinnaars van het Champions League Path stootten rechtstreeks door naar de achtste finales, waarin ze uitkomen tegen een winnaar van de barrages zoals Genk. De loting hiervoor staat komende maandag (13 februari) op de agenda, de achtste finales zelf (over een wedstrijd) volgen op 28 februari of 1 maart. De youngsters van Club Brugge werden in hun groep in het Champions League Path uitgeschakeld na een derde plaats.

Tottenham moet aanvoerder en doelman Lloris tot acht weken missen met knieblessure

Tottenham zal het de komende weken zonder zijn doelman en aanvoerder Hugo Lloris moeten stellen. De Fransman liep zondag in het competitieduel tegen Manchester City (1-0 winst) een knieblessure op.

Lloris kwetste zich in het slot van de match na een luchtduel met Rodri. Volgens Engelse media blijkt uit een scan dat de ligamenten zijn geraakt en is hij zes tot acht weken out. Er bestaat zelfs een kans dat hij dit seizoen niet meer in actie komt, klinkt het. De Spurs zouden een operatie willen vermijden.

Voor de ploeg van Antonio Conte is het uitvallen van Lloris een zware klap. Op 14 februari en 8 maart speelt Tottenham in de achtste finales van de Champions League tegen AC Milan. In de Premier League knokken de Londenaars als vijfde in de stand volop voor een ticket voor het kampioenenbal. Voormalig Engels international Fraser Forster is in principe de eerste vervanger voor Lloris.

Kompany en Burnley stoten in extremis door in FA Cup

Het Burnley van coach Vincent Kompany heeft in de replay van de vierde ronde in de FA Cup met 2-1 gewonnen van Ipswich. Bij Burnley stond Ameen Al-Dakhil 90 minuten tussen de lijnen en werd Samuel Bastien in de 69e minuut naar de kant gehaald. Anass Zaroury bleef op de bank. Lyle Foster (ex-Westerlo) kreeg zijn eerste basisplaats van Kompany en werd pas twee minuten voor tijd gewisseld.

De heenwedstrijd in Ipswich eindigde op 0-0 waardoor een replay moest worden gespeeld. Na nog geen minuut spelen zorgde Nathan Tella (1.) voor de 1-0. Kompany en co konden niet lang genieten want enkele seconden later hing Hirst (3.) de bordjes weer gelijk. Pas in het absolute slot kon Nathan Tella (90+4.) verlengingen vermijden voor Burnley.

In de achtste finales neemt Burnley het begin maart op tegen Fleetwood, een team uit de Engelse derde klasse, dat in de vierde ronde Sheffield Wednesday uitschakelde.

Volledig scherm © Photo News

Yannick Ferrera moet al na 3,5 maanden vertrekken als trainer van Omonia Nicosia

Het avontuur van Yannick Ferrera als hoofdcoach van Omonia Nicosia heeft nauwelijks 3,5 maanden geduurd. De 42-jarige Brusselaar werd maandagavond aan de deur gezet bij de Cypriotische topclub. Hij was er pas sinds eind oktober aan de slag.

Omonia Nicosia gaf in een mededeling op haar website aan dat “de recente resultaten en de mentaliteit van het team de belangrijkste factoren waren om een wijziging in de trainersstaf aan te brengen”. Dezelfde dag werd de Cyprioot Sofronios Avgousti als opvolger van Ferrera aangesteld.

Omonia Nicosia staat na 22 speeldagen in de Cypriotische hoogste klasse tegenvallend zesde. Ferrera haalde in zijn laatste drie duels 1 op 9. Vorige donderdag werd in zijn laatste wedstrijd met 4-1 verloren van Anorthosis Famagusta. Ferrera eindigt zijn avontuur in Nicosia met 26 punten uit 14 competitieduels.

De club uit de Cypriotische hoofdstad rekende afgelopen zomer in de play-offs van de Europa League in twee duels makkelijk af met AA Gent (uit: 0-2 en thuis: 2-0). In de groepsfase kon Omonia, in een poule met Real Sociedad, Manchester United en Sheriff Tiraspol, vervolgens geen enkel punt pakken.

Ferrera was in België eerder hoofdcoach bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Nadien was hij 2,5 jaar trainer van het Saoedische Al-Fateh, zijn eerste buitenlands avontuur als T1.

Volledig scherm © BELGA

Zulte Waregem verhuurt Sangaré aan Oostenrijkse hekkensluiter

Mamadou Sangaré wordt door Zulte Waregem tot het einde van het seizoen verhuurd aan SV Hartberg, momenteel als twaalfde en laatste geklasseerd in de Oostenrijkse Bundesliga. Omdat de Oostenrijkse transfermarkt nog geopend is, kon deze transactie alsnog worden gerealiseerd.

Sangaré kwam vorige zomer als huurspeler van Red Bull Salzburg, de huidige leider in Oostenrijk, naar de Gaverbeek. Na een veelbelovende start bij Essevee deemsterde de 20-jarige Malinees helemaal weg. Sangaré kreeg in 10 competitieduels en 2 bekerwedstrijden speelgelegenheid van coach Mbaye Leye. De middenvelder scoorde één doelpunt, in het 2-2 gelijkspel op KV Mechelen. Sinds de bekerkwalificatie in Deinze eind december verdween hij onopvallend uit de wedstrijdselectie. (LUVM)

Volledig scherm Mamadou Sangare © BELGA

Antwerp-speler Muja minstens een maand aan de kant

De schouderblessure die Arbnor Muja opliep tegen Club Brugge zal hem naar verwachting minstens een maand aan de kant houden. (KDC)

Volledig scherm Muja liep zijn schouderblessure op in een ongelukkig duel met Meijer. © BELGA

Drie speeldagen schorsing voor Schoofs?

Het Bondsparket stelt KV Mechelen een minnelijke schikking van 3 speeldagen schorsing voor Rob Schoofs voor. De middenvelder werd gisteren in het duel met Charleroi met rood van het veld gestuurd na een vliegende tackle. Bovenop de schorsing is er volgens het voorstel ook sprake van 3.000 euro boete. KV Mechelen kan nog in beroep gaan tegen het voorstel.

Ngonge scoort tegen Lazio

Cyril Ngonge heeft Hellas Verona een punt geschonken tegen Lazio op de 21ste speeldag in de Italiaanse Serie A. In de 51ste minuut legde de Belgische spits op een assist van Darko Lazovic de 1-1 eindstand vast. Pedro Rodriguez had net voor rust de score geopend voor Lazio. 25 minuten voor tijd werd Ngonge naar de kant gehaald.

Het was nog maar het tweede optreden van Ngonge voor zijn nieuwe club. Vorige maand nam Verona de ex-Bruggeling over van Groningen. Het punt volstond niet om Verona uit de gevarenzone weg te krijgen. Met 14 punten laat het op de achttiende plaats alleen Sampdoria en Cremonese achter zich.

Volledig scherm Ngonge was man van de match tegen Lazio. © SofaScore

Sergio Busquets (Barcelona) is out met enkelblessure

Barcelona-middenvelder Sergio Busquets (34) heeft zondag zijn linkerenkel verstuikt in de competitiematch tegen Sevilla (3-0 zege). Dat heeft de leider in La Liga maandag bekendgemaakt.

Busquets, van wie het contract na dit seizoen afloopt, onderging maandagvoormiddag enkele tests. Daaruit bleek dat de gewrichtsbanden in zijn enkel beschadigd zijn. Het is niet duidelijk hoelang de Spanjaard buiten strijd is. Zondag moest Busquets al na acht minuten het veld verlaten in Camp Nou. Hij werd vervangen door Franck Kessié.

Na 20 speeldagen staat Barcelona met 53 punten stevig aan de leiding in La Liga. Het liep zondag uit tot acht punten op eerste achtervolger Real Madrid, dat met 1-0 verloor van Real Mallorca.

Volledig scherm Sergio Busquets moest na acht minuten het veld al verlaten © AFP

Thorgan Hazard scoort bij debuut voor PSV, dat dubbele voorsprong te grabbel gooit

PSV heeft zondagnamiddag een dubbele bonus te grabbel gegooid in de Eredivisie. De Eindhovenaren slikten diep in de toegevoegde tijd de gelijkmaker op het veld van koploper Feyenoord: 2-2.

Anwar El-Ghazi (8.) zette de uitploeg al vroeg op rozen en Rode Duivel Thorgan Hazard (68.) luisterde zijn competitiedebuut op met een knappe knal in de linkerbenedenhoek. Drie minuten voor de verdubbeling van de voorsprong pakte PSV’er Armando Obispo rood. Alireza Jahanbaksh (81. en 90.+6) gaf de Kuip hoop met de aansluitingstreffer na een rake kopbal en bracht de thuisaanhang pas echt in extase met een afgemeten schot in de rechteronderhoek.

Johan Bakayoko viel in de 17e minuut in bij de bezoekers en ging in de 71e minuut opnieuw naar de kant, terwijl Hazard in de 62e minuut mocht debuteren.

PSV heeft als nummer vier 39 punten op de teller in het klassement van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling en hinkt daarmee vier eenheden achter op leider Feyenoord (43).

Volledig scherm Hazard viert zijn goal met Xavi Simons. © ANP

Lionel Messi verlost PSG tegen Toulouse van Brecht Dejaegere

Lionel Messi heeft zich op de 22ste speeldag van de Ligue 1 van goudwaarde getoond voor Paris Saint-Germain tegen Toulouse. De wereldkampioen verloste de hoofdstedelingen met de winning goal: 2-1.

De Parijzenaars hadden het allesbehalve onder de markt tegen de bezoekers, ze kwamen in de 20ste minuut zelfs op achterstand door toedoen van de Nederlander Branco van den Boomen. Achraf Hakimi wiste de tegentreffer in de 38ste minuut uit, waardoor beide teams de kleedkamers opzochten met een gelijke stand. Net voor het uur, in de 58ste minuut, eigende Messi zich de rol van matchwinnaar toe.

Brecht Dejaegere droeg naar goede gewoonte de aanvoerdersband bij Toulouse, hij mocht in de 81ste minuut gaan rusten. PSG blijft de tussenstand in de Franse eerste klasse aanvoeren met 54 punten, voor eerste achtervolgers Marseille (46) en Lens (45), waar Loïs Openda onder contract ligt. Toulouse kampeert in de middenmoot, op de twaalfde positie met 29 eenheden.

Volledig scherm © Photo News

Correa scoort vanop de bank

Atlético Madrid heeft op eigen veld punten laten liggen tegen Getafe. De nummer 4 van La Liga kwam niet verder dan 1-1 tegen de laag geklasseerde ploeg uit de gelijknamige voorstad van Madrid. Getafe had de voorgaande vier competitieduels verloren. Ook de in de slotfase ingevallen Memphis Depay kon Atlético niet aan de winst helpen. Axel Witsel kwam niet van de bank.

De ploeg van trainer Diego Simeone had geluk dat Villarreal, de naaste belager in de strijd om een Champions League-ticket, verloor bij hekkensluiter Elche. Atlético speelde niet goed, maar kreeg wel kansen, via Ángel Correa en Álvaro Morata met name. Getafe kwam amper in de buurt van doelman Jan Oblak.

Na een uur opende Correa de score. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel. Simeone haalde, terwijl de VAR de situatie terugkeek, de aanvaller naar de kant. Correa werd op de bank alsnog middelpunt van de feestvreugde nadat het doelpunt alsnog was goedgekeurd. Na hands van Saúl mocht Enes Ünal vanaf de strafschopstip raak schieten: 1-1.

Vincent Kompany klopt met Burnley ook Norwich en blijft zeges aan elkaar rijgen

Vincent Kompany blijft de zeges aan elkaar rijgen met Burnley, de fiere leider in de Championship. Norwich ging zaterdagnamiddag op de 30e speeldag met 0-3 voor de bijl. Het was alweer de negende overwinning op rij in competitieverband.

De Belgische Marokkaan Anass Zaroury (8.) plaatste de troepen van Vincent Kompany al vroeg in een zetel op Carrow Road, in een potige eerste helft waarin drie gele kaarten aan elke zijde vielen.

Na de onderbreking verdubbelde de net ingevallen Vitinho (55.), ex-Cercle Brugge, de voorsprong en gooide Hjalmar Ekdal (60.) een handvol minuten later de partij volledig op slot. Manuel Benson maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie bij de Clarets omwille van een blessure.

Burnley telt 65 punten in het klassement. Dat zijn er 7 meer dan eerste achtervolger Sheffield United (58) en maar liefst 20 meer dan nummer drie Middlesbrough (45). De eerste twee teams aan het einde van het seizoen promoveren rechtstreeks naar de Premier League.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De vreugde na het openingsdoelpunt van Anass Zaroury © Photo News

Manuel Neuer zorgt voor onrust bij Bayern na vertrek keeperstrainer: “Meest brute wat ik heb meegemaakt”

Oliver Kahn, de algemeen directeur van Bayern München, wil “duidelijke gesprekken” voeren met doelman en aanvoerder Manuel Neuer, na diens kritiek in de Süddeutsche Zeitung. De 36-jarige Neuer hekelde het besluit van de clubleiding om keeperstrainer Toni Tapalovic weg te sturen.

“Het was het meest brute wat ik in mijn carrière heb meegemaakt - en ik heb veel meegemaakt”, zei Neuer daarover. Kahn vond de uitspraken van zijn aanvoerder echter niet kunnen. “Wat Manuel in delen van deze twee interviews heeft gezegd over Toni Tapalovic, doet hem geen recht en past niet bij de waarden van FC Bayern.” De algemeen directeur wil snel duidelijk praten met de doelman die dit seizoen na een beenbreuk niet meer in actie komt.

Ook hekelde Kahn de timing van Neuer. Er komen volgens hem belangrijke wedstrijden aan. Bayern is de tweede seizoenshelft heel middelmatig gestart met drie gelijke spelen in de Bundesligsa. In de Champions League wacht midden deze maand een toptreffen met Paris Saint-Germain.

Volledig scherm © ANP / EPA

Beveren laat punten liggen bij Jong Genk, ook U23 Anderlecht en Lommel spelen gelijk

Jong Genk heeft vrijdag 2-2 gelijkgespeeld tegen SK Beveren op de 21e speeldag van de Challenger Pro League. Ook de beloften van Anderlecht deelden na vier doelpunten de punten met Lommel SK.

Dieumerci Mbokani duwde na vijf minuten een voorzet eenvoudig voorbij de Genkse doelman Leysen in de verste hoek. Jay-Dee Geusens verraste Beveren-doelman Reus nog voor de rust met een afstandsschot van buiten de zestien. Dario Cutillas-Carpe bracht Genk na een uur op voorsprong na een knappe actie en assist van Kelvin John. Maar Beveren voerde de druk op tegen een moegestreden Jong Genk en Lucas Ribero krulde de 2-2 in de slotfase voorbij Leysen.

Beveren staat met 40 punten achter leider RWDM (ook 40 punten), dat zaterdag tegen de beloften van Standard speelt. Jong Genk is voorlopig elfde met 16 punten.

Jong Genk speelde de thuiswedstrijd vrijdag in een leeg Freethielstadion in Beveren, om het veld in de Cegeka Arena te sparen voor de topper van volgende week zondag tegen Antwerp. Fans waren niet welkom zodat geen van beide teams een thuisvoordeel had.

Volledig scherm Het doelpunt van Dieumerci Mbokani. © BELGA

Voor Lommel scoorde de Costa-Ricaanse aanvaller Alonso Martinez de 0-1. Martinez duwde zijn tweede van de avond nog geen tien minuten later van dichtbij binnen nadat een bal bleef hangen voor het doel van Anderlecht. Ishaq Abdulrazak maakte in de 65e minuut de aansluitingstreffer voor Anderlecht. Lommel gaf de wedstrijd in het slot nog uit handen. Abdulrazak schoot met een prachtig afstandsschot de 2-2 op het bord.

De Anderlecht Futures zijn nu zesde met 31 punten, wat virtueel net volstaat voor deelname aan de promotieplay-offs. Lommel heeft 32 punten en is vierde.

Volledig scherm © BELGA

Arne Engels helpt Augsburg aan zege tegen Bayer Leverkusen

De 19-jarige middenvelder Arne Engels startte vrijdag voor de derde competitiewedstrijd op rij in de basis bij Augsburg. De ploeg van Engels boekte zijn zesde overwinning van het seizoen: 1-0 tegen Bayer Leverkusen. Onze landgenoot had een groot aandeel in de krappe zege.

Mergim Berisha kopte in de 55e minuut raak op een hoekschop van Engels, die even later zijn tweede gele kaart in vier wedstrijden kreeg.

Augsburg staat buiten de degradatiezone op een 13e plaats met 21 punten.

Bij Bayer Leverkusen zat de 18- jarige Noah Mbamba, net als Engels ex-Club Brugge, de hele wedstrijd op de bank. Zijn ploeg heeft na negentien speeldagen 24 punten en bekleedt de 9e plaats in het klassement.

Volledig scherm © Photo News

Sambou Yatabaré (ex-Standard en -Antwerp) naar gevangenis

De Malinese international Sambou Yatabaré (33) zit momenteel een gevangenisstraf uit vanwege geweldpleging in april 2017. Dat melden het parket van Montbéliard (Doubs) en zijn club Sochaux (Ligue 2) vrijdag. Yatabaré speelde in 2015 een half seizoen voor Standard en van 2017 tot 2020 voor Antwerp.

De middenvelder werd volgens het radiostation France Bleu Belfort-Montbéliard op 4 januari veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij kreeg die straf omdat hij een agent in burgerkleding slagen toediende bij een woordenwisseling op een parking op de luchthaven Roissy Charles-de-Gaulle nabij Parijs. De agent werd daarbij geraakt aan een oogzenuw. Op het moment van de feiten speelde Yatabaré voor Werder Bremen, dat hem nadien zou uitlenen aan Antwerp.

Volledig scherm © Photo News

Januzaj op huurbasis naar Basaksehir

Adnan Januzaj speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Basaksehir. De Turkse club maakte vrijdag de komst van de vijftienvoudige Rode Duivel bekend. Basaksehir huurt de 27-jarige buitenspeler van Sevilla, zonder aankoopoptie. Daar was Januzaj overbodig en kwam hij de voorbije maanden slechts zes keer in actie.

Heitinga maakt seizoen af als T1 van Ajax

John Heitinga zal de rest van het seizoen volmaken als trainer van Ajax. Dat bevestigt de Nederlandse kampioen donderdag.

De 39-jarige voormalige verdediger nam vorige week ad interim over na het ontslag van Alfred Schreuder. De ex-coach van Club Brugge werd aan de deur gezet door de Amsterdammers na een 1-1 gelijkspel tegen Volendam, wat voor Ajax de zevende match op rij was die niet werd gewonnen. Afgelopen weekend werd, met Heitinga op de bank, wel aangeknoopt met de zege. Ajax haalde het met 1-4 bij Excelsior en staat in de Eredivisie vierde, op 15 punten van leider Feyenoord.

Heitinga is een ex-speler van Ajax en was er de voorbije jaren trainer in de jeugdacademie. “We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer”, zegt oud-topkeeper Edwin van der Sar names het Ajax-bestuur.

Volledig scherm John Heitinga. © AFP

Raphaël Varane (29) stopt als Frans international

Raphaël Varane zet op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als Frans international. Dat maakte de centrale verdediger donderdag bekend.

Varane debuteerde in 2013 bij Les Bleus en droeg het Franse shirt in 93 wedstrijden. Daarin maakte hij vijf doelpunten. In 2018 werd Varane met Frankrijk wereldkampioen in Rusland, na onder meer winst tegen de Rode Duivels in de halve finales. Zijn laatste interland werd de verloren WK-finale tegen Argentinië, half december in Qatar.

Varane legt uit dat hij al maanden met het idee speelde om te stoppen bij de nationale ploeg. “Nu heb ik beslist dat dit het goede moment was voor mij om internationaal afscheid te nemen”, schrijft hij op zijn sociale media.

De wereldtitel in Rusland noemt de verdediger van Manchester United, die tien jaar voor Real Madrid speelde, “een van de meest formidabele en memorabele momenten uit zijn leven”. Hij bedankt bondscoach Didier Deschamps en zijn technische staf, zijn teamgenoten en de fans voor de jarenlange steun. “Ik zal deze momenten met jullie missen maar de tijd is gekomen voor een nieuwe generatie”, aldus Varane. “We hebben een jonge, talentvolle groep die klaar is om over te nemen, zijn kans verdient en ons nodig heeft.”

Volledig scherm Raphaël Varane © AFP

Jordan Lukaku zit zonder club na ontbinding van zijn contract bij Ponferradina

Voormalig Rode Duivel Jordan Lukaku heeft na een half seizoen afscheid genomen van de Spaanse tweedeklasser SD Ponferradina. Het contract van de 28-jarige linksachter, tot nog liep tot eind juni 2024, werd ontbonden. Lukaku kwam in de eerste seizoenshelft slechts acht keer in actie voor de nummer 19 in de Spaanse tweede klasse. Sinds begin november haalde hij geen enkele keer meer de wedstrijdselectie.

De jongere broer van Romelu Lukaku kwam afgelopen zomer transfervrij over van Lazio Roma. Daar werd zijn aflopende contract niet verlengd. De Romeinen hadden Lukaku in de zomer van 2016, na afloop van het EK in Frankrijk, overgenomen van KV Oostende. Na een degelijke start verdween de verdediger steeds meer naar de achtergrond in de Italiaanse hoofdstad. In het seizoen 2020-2021 werd hij uitgeleend aan Antwerp, vorig seizoen was hij in de terugronde bij Vicenza in de Italiaanse Serie B aan de slag.

Zijn laatste van acht caps bij de Rode Duivels dateert van november 2017, toen hij inviel in de 1-0 oefenzege tegen Japan.

Volledig scherm Jordan Lukaku in het shirt van Ponferradina. © Twitter/SD Ponferradina

Man United probleemloos naar finale League Cup

Erik ten Hag mag op 26 februari in de League Cup-finale tegen Newcastle een gooi doen naar zijn eerste prijs als manager van Manchester United. De Nederlander zag hoe zijn ploeg na de heenmatch (0-3) ook de terugwedstrijd op eigen veld in de halve finale won van Nottingham Forest: 2-0. Invaller Anthony Martial en Fred zorgden voor de doelpunten. Bij Man United maakte Jadon Sancho overigens zijn rentree na een maandenlange afwezigheid. De Engelsman kampte met fysieke en mentale ongemakken.

Volledig scherm © REUTERS

Barcelona legt druk bij Real

In La Liga heeft Barcelona woensdagavond gedaan wat het moest doen op het veld van Betis. De Catalanen wonnen met 1-2 dankzij doelpunten van Raphinha en Robert Lewandowski en legden zo de druk bij rivaal Real Madrid, dat morgen tegen Valencia speelt. Met een match minder op de teller volgen Thibaut Courtois en co op acht punten.

Volledig scherm © ANP / EPA

Van Crombrugge zegt neen tegen Nottingham

Op de laatste dag van de transferperiode kreeg Hendrik Van Crombrugge nog de kans om naar de Premier League te gaan, maar hij legde het aanbod van Nottingham Forest uiteindelijk naast zich neer. Anderlecht stond open voor een vertrek van z’n ex-kapitein en zou op die manier ook verlost zijn van zijn stevig salaris. Van Crombrugge blijft gewoon bij Anderlecht als goed verdienende invaller. (KDZ)

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © Photo News

Reims wilde Storm, maar Malinwa liet aanvaller niet gaan

Bijna raakte KV Mechelen Nikola Storm (28) nog kwijt. Stade Reims, de club van trainer Will Still, toonde concrete interesse in de winger, maar Malinwa wilde Storm niet laten gaan. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2026 onder contract Achter de Kazerne. (FDZ/JDKK)

Volledig scherm Nikola Storm. © BELGA

Oudste profvoetballer ter wereld keert terug op Europese velden

Kazuyoshi Miura, de oudste nog actieve profvoetballer, keert terug op de Europese voetbalvelden. De 55-jarige Japanner versterkt het komende half jaar UD Oliveirense, de huidige nummer negen op het tweede niveau van Portugal.

Miura verdedigde in het seizoen ‘94/’95 de kleuren van Genoa en in ‘98/’99 kwam hij een half jaar uit voor Dinamo Zagreb. Na zijn avontuur in Kroatië keerde hij terug naar zijn thuisland. Sinds 2005 staat Miura onder contract bij Yokohama FC.

Bij zijn Japanse werkgever kwam hij niet veel aan bod dit seizoen en dus is Miura voor een half jaar verhuurd aan Oliveirense. Yokohama FC is eigendom van de Onodera Group, dat tevens grootaandeelhouder is van Oliveirense.

Miura, spits van beroep, kwam in zijn carrière 89 keer uit voor het nationale elftal en daarin wist hij 55 maal het doel te treffen. Hij speelde vooralsnog 700 profduels, waarin hij 193 doelpunten wist te maken.

Volledig scherm © EPA

Tottenham-coach Antonio Conte ondergaat galblaasoperatie

Antonio Conte, de coach van Premier League-club Tottenham, heeft een operatie aan de galblaas laten uitvoeren. Tottenham gaf mee dat Conte recent te maken kreeg met “hevige pijnen in de buikstreek”. In het ziekenhuis werd cholecystitis, een ontsteking van de galblaas, vastgesteld.

Conte zal een tijdje moeten herstellen. Tottenham maakte niet bekend hoe lang het zonder haar trainer voort moet. De topper van zondag tegen Manchester City lijkt zeker te vroeg te zullen komen. De Spurs zijn nog volop in strijd voor de Champions League-plaatsen in de Premier League. Conte en co staan na 21 speeldagen vijfde, met 36 punten. Dat zijn er drie minder dan nummer vier Manchester United, dat de laatste Champions League-plek bezet. Man Utd heeft nog een duel minder gespeeld.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

‘Operatie Conifera’ naar matchfixing in Spanje

In Spanje zijn 23 leden van een vermeend goksyndicaat gearresteerd op verdenking van matchfixing. Zij zouden hebben geprobeerd de uitslagen van voetbalwedstrijden in de competities van Spanje, Gibraltar en Andorra te manipuleren. Onder de aangehouden personen zijn ook voetballers. De aanhoudingen zijn al in november 2022 verricht en dinsdag naar buiten gebracht door Europol. De Europese opsporingsdienst werkt samen met de Spaanse nationale politie en de internationale politiedienst Interpol in dit grote onderzoek naar matchfixing, dat de naam ‘Operatie Conifera’ draagt.

In 2021 werden al 21 leden van de criminele organisatie opgepakt. Er worden momenteel dertig voetbalwedstrijden onderzocht, waarvan de uitslag zou zijn gemanipuleerd. Het bedrag dat de matchfixers hebben verdiend wordt geschat op meer dan een half miljoen euro.

Jong Genk speelt thuiswedstrijd tegen SK Beveren...op Freethiel, geen fans welkom

Jong Genk zal zijn thuiswedstrijd van vrijdag (20 uur) tegen SK Beveren, op de 21e speeldag van de Challenger Pro League, afwerken in het Freethielstadion in Beveren. Fans zijn niet welkom om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft. Dat meldt de Pro League maandag.

Beveren laat weten dat door intensief gebruik, zowel door de A-ploeg als door Jong Genk, het veld van de Cegeka Arena, waar de wedstrijd voorzien was, zich in slechte staat zou bevinden. Genk verklaarde nadien in een reactie aan Belga dat het niet zozeer de slechte staat van het terrein in de Cegeka Arena is waardoor de wedstrijd verhuist. De Genkse youngsters wijken vooral uit om het veld maximaal rust te geven voor de topper van het eerste elftal in de Jupiler Pro League tegen Antwerp binnen twee weken.

“KRC Genk onderzocht alle mogelijke oplossingen om de wedstrijd op een veld van een naburige club te laten doorgaan”, klinkt het bij Beveren. “Geen enkel team stelde zich flexibel op. Als laatste redmiddel heeft SK Beveren voorgesteld de deuren van de eigen Freethiel te openen, zodat de wedstrijd vrijdag alsnog op een veilig en reglementair veld afgewerkt kan worden.”

Om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft, zal de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvinden, aldus Beveren. “Aangezien door deze beslissing geen fans toegelaten zullen worden in het Freethielstadion, moedigen wij onze supporters aan de wedstrijd te volgen in een café waaraan een supportersclub verbonden is.”

SK Beveren staat in de stand op de tweede plaats met een punt minder dan leider RWDM. Jong Genk volgt als elfde en voorlaatste.

Volledig scherm © BELGA

Onana heeft met Dyche nieuwe coach

Sean Dyche is de nieuwe coach van Everton, de club van Rode Duivel Amadou Onana. Hij ondertekende maandag bij de Toffees een contract tot juni 2025. De 51-jarige Dyche volgt bij Everton de ontslagen Frank Lampard op. Het icoon van Chelsea werd op 23 januari aan de deur gezet vanwege de slechte resultaten. Hij was er sinds januari 2022 aan de slag. Everton staat met 15 punten uit 20 matchen op de negentiende en voorlaatste plaats in de Premier League en verkeert dus in degradatiegevaar. Sean Dyche moet de club uit Liverpool naar veiliger oorden loodsen.

Dyche trainde eerder Watford en Burnley. Bij die laatste club zat hij tussen 2012 en 2022 op de bank maar werd er in april ontslagen. Zijn tijdelijke opvolger Mike Jackson kon de degradatie niet afwenden. Vincent Kompany nam afgelopen zomer over en lijkt met de Clarets dit seizoen op weg naar promotie.

Volledig scherm Sean Dyche. © AP

Genk versterkt staf met videoanalist Jan Boden

Wouter Vrancken gaat zijn technische staf versterken met videoanalist Jan Boden. De twee werkten eerder al vier jaar samen bij KV Mechelen. Begin dit seizoen zei Boden het voetbal (tijdelijk) vaarwel, maar de vraag van Vrancken en Genk kon hij niet weigeren. Vrancken gaat zo met twee videoanalisten werken, want Peter Persoons blijft voor alle duidelijkheid aan. Leuk detail: het was tijdens zijn bezoek aan het Burnley van Vincent Kompany dat de Genkse hoofdcoach inzag dat hij zijn staf nog kon verbeteren met een extra videoanalist. (BFA/ABD)

Clásico in halve finale Copa del Rey

Barcelona en Real Madrid staan tegenover elkaar in de halve finales van de Copa del Rey. De eeuwige rivalen werden bij de loting aan elkaar gekoppeld. De heenwedstrijd wordt eind februari/begin maart in Madrid gespeeld, de return begin april in Barcelona. Barça won eerder deze maand tegen de Koninklijke in de finale van de Spaanse Supercup in het Saoedische Riyad en veroverde zo een eerste trofee met clubicoon Xavi als trainer.

In de tweede halve finale neemt Athletic Bilbao het op tegen Osasuna. De finale van de Copa del Rey vindt op 6 mei plaats in het Estadio de la Cartuja in Sevilla. In La Liga voert Barcelona met 47 punten uit achttien wedstrijden de stand aan voor Real, dat op vijf punten volgt.

Volledig scherm Gavi en Barça pakten in januari de Spaanse Supercup in Riyad ten koste van Real Madrid. © ANP / EPA

Club stoomt Jutglà klaar voor Antwerp

Goed nieuws voor Ferran Jutglà, bij wie geen grote schade werd vastgesteld aan de heup. De Spaanse spits moest zondagavond al na een kwartier van het veld en trok daarop meteen naar het ziekenhuis. De eerste vermoedens werden vandaag bevestigd, namelijk dat Jutglà geen ernstige blessure heeft opgelopen. De spits heeft last van een gekneusde heup en wordt klaargestoomd voor de topper op Antwerp. Een match die voor Jutglà in principe niet in het gedrang mag komen.

Volledig scherm Jutglà moest gisteren al na een kwartier van het veld. © BELGA

Larin meteen trefzeker voor Valladolid

Cyle Larin scoorde in zijn eerste wedstrijd voor de Spaanse eersteklasser Valladolid meteen de winning goal. De 27-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer naar blauw-zwart, maar kon er nooit overtuigen. Onder Scott Parker haalde hij geen enkele keer de selectie. Valladolid huurt de Canadees met aankoopoptie.

Brighton kegelt Liverpool uit FA Cup dankzij treffer in blessuretijd van Mitoma

Brighton heeft zich ten koste van Liverpool geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Voormalig Union-speler Kaoru Mitoma, die bezig is aan een fantastisch eerste seizoen in Engeland, trapte The Seagulls voorbij de titelhouder met een treffer in de toegevoegde tijd: 2-1.

Liverpool begon goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong dankzij een knap doelpunt van youngster Harvey Elliot (30.) op het halfuur. Zijn treffer werd echter niet veel later uitgewist door Lewis Dunk (39.), die een volley van Tarik Lamptey met de hielen in het doel devieerde. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar na een goede voorzet vanop links knalde Mitoma (90.+2) de bal in het dak van het doel en stuurde hij Brighton alsnog naar de volgende ronde.

Voor Liverpool, dat de FA Cup vorig jaar wist te winnen, is de bekeruitschakeling een nieuwe domper in een al tegenvallend seizoen. Ook in de League Cup zijn The Reds al uitgeschakeld. In de competitie volgen ze als nummer negen op 21 punten afstand van leider Arsenal. Brighton won de FA Cup nog nooit.

Volledig scherm © REUTERS

Mertens scoort bij Galatasaray

Galatasaray heeft zaterdag op de 21ste speeldag van de Super Lig zijn leidersplaats verstevigd na een ruime 0-4 overwinning tegen Giresunspor. Mauro Icardi miste in de 45e minuut eerst een penalty, maar Dries Mertens (45.+3) effende nog voor rust het pad voor Cim Bom. In de tweede helft deelden ook Leo Dubois (60.), Milot Rashica (88.) en Yunus Akgun (90.+5) in de feestvreugde. Mertens werd in de 70ste minuut gewisseld voor Rashica. ‘Gala’ voert soeverein de ranglijst in de Turkse eerste klasse aan met 48 punten en heeft al zeven punten voorsprong op rivaal Fenerbahçe, met Michy Batshuayi, dat zondag aantreedt.

Volledig scherm Dries Mertens. © Photo News