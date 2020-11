Voetbalbond wil naast sportief ook financieel oogsten met de Duivels: “We staan voor het belangrijkste anderhalf jaar in ons bestaan”

VoetbalHet is tijd om te oogsten voor de Rode Duivels. Met het EK, de Final Four van de Nations League en het WK komen er drie grote toernooien in dik twee jaar tijd aan. Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond: “We staan voor het belangrijkste anderhalf jaar in ons bestaan.”

De Rode Duivels snakken naar een prijs. Niet alleen Romelu Lukaku en Roberto Martínez willen hun trofeeënkast opvullen, ook de Belgische voetbalbond hoopt dat de ‘Gouden Generatie’ de ambities kan verzilveren. Te beginnen volgend jaar met het EK en de Final Four van de Nations League. In de winter van 2022 wacht dan het WK in Qatar.

“We staan voor het belangrijkste anderhalf jaar in ons bestaan”, weet CEO Peter Bossaert. Niet alleen sportief, maar ook financieel wordt succes van de Duivels van cruciaal belang. “Het voetbal in het algemeen en de bond in het bijzonder worden sterk getroffen door de coronacrisis. De 4,75 miljoen euro die we nu binnenhalen met de kwalificatie zal goed helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.”

De bond schat de netto-impact van de coronacrisis op 10 miljoen euro verlies dit jaar. Bossaert blijft evenwel optimistisch en verwacht dat de verliezen komend anderhalf jaar gecompenseerd worden: “Wij gaan in de toekomst weer mooie winsten maken, zeker met wat er nu aan komt. Het is dan ook tijd om financieel te oogsten. De winsten die we maken willen wij investeren in de toekomst van onze sport, van hoog tot laag van volwassen spelers tot jongeren.”

VIDEO: Bossaert: “Winnaarscultuur gecreëerd in België”