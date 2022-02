Voetbal Vlaanderen sloopt provinciegrenzen: nog maximaal 50 kilometer heen en terug voor uitwedstrijden van zoon of dochter. “En dat is goed voor de clubs: er komen méér derby’s”

Wat de regeringen van dit land niet kunnen, durft Voetbal Vlaanderen wel: de provincies afschaffen - of toch voor het jeugdvoetbal. Dat betekent vanaf volgend seizoen dat u voor de verste uitwedstrijden van zoon- en dochterlief 20 kilometer minder ver moet rijden én het worden leukere matchen, met clubs die meer aan elkaar gewaagd zijn. En: “Voor het eerst in hun bestaan zullen clubs uit dorpen naast elkaar, maar gescheiden door een provinciegrens, een derby kunnen spelen. Dat is goed voor de clubs, want derby’s lokken meer supporters en meer volk betekent meer inkomsten.”