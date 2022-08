Voetbal als vredesmissie: Dinamo Kiev vecht in oorlogstijd voor plek in Champions League

Champions LeagueTerwijl de oorlog in Oekraïne nog volop woedt, speelt Dinamo Kiev vanavond de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Benfica. Net als in de twee vorige voorrondes gebeurt dat in het Wladyslaw Krol Stadium in het Poolse Lodz. Voetbal in (of liever: nog even buiten) Oekraïne tegen de achtergrond van het wapengeweld.

Spelers zogezegd op foto met wapens

Eén week na de inval van Rusland in Oekraïne die het begin van de oorlog inluidde, leek het alsof een aantal voetballers van Dinamo Kiev zich liet fotograferen in volle wapenuitrusting met de boodschap dat ze zouden gaan meevechten met president Zelensky. Die had alle mannen vanaf 18 jaar onder de wapens geroepen. Het beeld ging de wereld rond, maar in tegenstelling tot wat het internet u wilde doen geloven zijn de spelers nooit in gevechtsuitrusting op de foto gegaan.

Lodz is de nieuwe thuishaven

Lodz ligt op meer dan 800 kilometer van Kiev, maar het is sinds twee maanden de vaste pleisterplaats voor de spelers van Dinamo. In de tweede voorronde eindigde het duel met Fenerbahçe er op 0-0, waarna Kiev zich in Istanboel ging kwalificeren (1-2 na verlengingen). In de derde voorronde won Dinamo eerst met 1-2 bij Sturm Graz, waarna het ook in zijn ‘thuismatch’ in Lodz met 1-0 zegevierde. Het stadion in Lodz is genoemd naar de vooroorlogse Poolse voetballer/hockeyer Wladyslaw Krol en heeft een capaciteit van 18.000 plaatsen. LKS Lodz, de vroegere club van Beerschot-legende Jan Tomaszewski, speelt er zijn thuismatchen.

Oefenwedstrijden voor de vrede

In de aanloop naar het nieuwe seizoen speelde Dinamo Kiev een aantal oefenwedstrijden onder de noemer ‘Match for Peace, Let’s Stop the War’, ook op Everton. Voor die wedstrijd in Goodison Park mocht een 44-jarige Everton-fan zelfs even het veld op om een strafschop te nemen, als beloning omdat hij persoonlijk naar Polen was gereisd om er hulpgoederen aan Oekraïense vluchtelingen te overhandigen. Dinamo Kiev deed ook de Bosuil aan. Exact een maand geleden was het door Antwerp uitgenodigd voor de jaarlijkse galamatch, die nu in ‘Vredeswedstrijd’ werd omgedoopt. Antwerp won met 2-1 na goals van Vincent Janssen en Benson Manuel.

Fenerbahçe-fans scanderen “Poetin”

De terugwedstrijd tegen Fenerbahçe in Istanboel zal altijd herinnerd worden als die waarin een gedeelte van de Turkse fans na het eerste doelpunt van de Oekraïners plots de naam van de Russische president begon te scanderen. Het Fenerbahçe-bestuur veroordeelde de gebeurtenissen en nam afstand van de oproerkraaiers in zijn eigen tribunes. De UEFA stelde een onderzoek in.

Oekraïense voorzitter spreekt tot UEFA

De voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, Andrey Pavelko, sprak op 22 mei de Europese voetbalbonzen toe tijdens de jaarlijkse UEFA-conferentie in Wenen. Hij deed dat niet in de zaal, maar vanuit de ruïnes van een voetbalstadion in zijn land. “Achter mij zien jullie een verwoest stadion met een veld dat volledig vernield is. We worden dagelijks gebombardeerd. Maar de Oekraïense voetbalgemeenschap redt mensenlevens en redt kinderen”, benadrukte de voorzitter de kracht van de sport.

Op 28 augustus tegen Dnipro in... Kiev

De vorige competitie in Oekraïne werd afgebroken na het uitbreken van de oorlog. Na 18 speeldagen was Shakhtar Donetsk leider met twee punten voorsprong op Dinamo Kiev. Op 23 augustus herbegint de nieuwe competitie. Dinamo Kiev speelt pas op 28 augustus, thuis tegen Dnipro, zijn eerste wedstrijd. En thuis, dat betekent: in het NSK Olimpiyskiy Stadium in Kiev.

