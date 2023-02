Vluchtrisico ex-Barcelona-ster te groot: van verkrachting verdachte Dani Alves blijft in de cel

“Ik begin met een lijst van 130 spelers”: het eerste interview met Domenico Tedesco, stevig aan het werk als bondscoach

Zijn roots mogen dan wel in het zuiden van Italië liggen, in zijn inloopweek heeft Domenico Tedesco (37) geen tijd om vier uur gezellig te tafelen. In dertig strakke minuten schetst de nieuwe bondscoach de lijnen die hij straks wil uitzetten bij de Rode Duivels. Van Arthur Vermeeren, over Maxim De Cuyper tot Kevin De Bruyne: “Zou u De Bruyne niet meer oproepen als hij niet meer speelt bij Man City?”