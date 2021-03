Vlaggen of niet? FIFA werkt aan nieuwe technologie voor hulp bij buitenspel

Vlaggen of toch maar niet? Binnen enkele jaren zullen grensrechters geen reden meer hebben om te twijfelen. Sinds de intrede van de VAR moet er steeds gewacht om de vlag in de lucht te steken, zodat de videoscheidsrechter een lijn kan trekken bij buitenspel. Die lijn wordt nu nog manueel getrokken, maar dat zou in de toekomst automatisch gebeuren.

Het systeem zou werken via artificiële intelligentie en trekt meteen een lijn op het moment dat de bal vertrekt, waarna de grensrechter verwittigd wordt, zodat meteen kan worden ingegrepen. Het grote voordeel van dit systeem is dat de technologie zoekt naar het verste lichaamsdeel ten opzichte van de bal. Nu is er soms nog discussie, omdat de VAR soms de lijn trekt bij het verkeerde lichaamsdeel.

Na de botsing van Wolvesdoelman Rui Patricio laaide in Engeland de discussie over de afwachtende houding van de grensrechters op. Daar wordt geopperd dat het incident niet zou hebben plaatsgevonden, als er gevlagd werd voor offside.

De bedoeling van de FIFA was om alles in gebruik te nemen in 2022 voor het WK in Qatar, maar corona zorgde voor een vertraging in de testfase. De kans dat de technologie nog voor 2023 zal worden toegepast is dus eerder klein.