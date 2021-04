Vlaams bedrijfje gaat AR ontwikkelen voor Bundesliga: “Met augmented reality wordt voetbal pas echt plezant”

Een goed idee verspreidt zich nog sneller dan dat verdraaide coronavirus. Tijdens de lockdown een jaar geleden dachten oprichters Sven Van de Perre en Sven Franken nog dat het tijd was een versnelling hoger te schakelen met hun start-up Tropos AR. De winkels waren dicht, een bloedbad werd voorspeld voor de retail en met hun bedrijfje zouden ze winkeliers een goedkoop platform geven om kortingen door de lucht te laten zweven via augmented reality (AR). Met een smartphone of een speciale bril zou het lijken alsof het paar schoenen of handtas echt in de lucht was geplakt. Klanten zouden ze met hun smartphone ‘vangen’ net zoals de Pokémon tijdens die grote hype enkele jaren geleden.