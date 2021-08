Vitesse-coach Letsch kruipt in rol van underdog: “Anderlecht is favoriet”

Ondanks het thuisvoordeel - “De steun van het publiek kan het verschil maken” - beschouwt coach Thomas Letsch zijn Vitesse als de underdog. “Anderlecht is de favoriet”, klonk het vandaag bescheiden. “Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden liggen, op voorwaarde dat we oplossingen vinden voor de aanvalskracht van Anderlecht.” Vitesse verloor afgelopen weekend met een veredeld B-elftal met 0-3 van Willem II. Letsch meent evenwel dat die blamage geen sporen zal nalaten. “We hebben ons zeer slecht gepresenteerd. Ach, wat gebeurd is, is gebeurd, we moeten verder. Toen ik de dag nadien opstond, ging de focus meteen naar Anderlecht.” Aanvaller Julian von Moos is twijfelachtig.