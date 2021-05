Vinnie Frans, jeugdvriend van Lukaku: “EK zou de hoofdprijs zijn”

Vinnie Frans is één van de oudste vrienden van Lukaku. “Al heb ik hem even niet meer gehoord - ik denk dat hij zich helemaal focust op het voetballen.” Het neemt niet weg dat Frans blij is met wat de aanvaller dit seizoen heeft laten zien bij Inter Milaan. “Ze hebben er lang op gewacht, na de jarenlange dominantie van Juventus. En Romelu had toch een groot aandeel in de titel. Na zijn jaren bij Manchester United heeft hij laten zien tot wat hij in staat is. Dit is wellicht het mooiste moment uit zijn carrière samen met de titel in Anderlecht.”