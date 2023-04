Vincent Kompany staat ook op shortlist van vier om nieuwe trainer van Chelsea te worden

KIJK. Burnley-eigenaar Pace: “Of Kompany blijft? De beslissing ligt bij hem”

Een finale beslissing is er nog niet genomen, maar de primeur van ‘The Times’ wordt rond de club bevestigd. Kompany is een van de trainers die Chelsea de voorbije weken heeft doorgelicht.

Tottenham

Kompany is ook intern bij Tottenham besproken. De oud-Rode Duivel heeft een volgeling binnen de club. Sinds 22 augustus vorig jaar is ene Simom Davies immers ‘Head of Coaching Methodology’ in de jeugdacademie van Tottenham - de baas van de trainers. De Engelsman was destijds even de assistent van Kompany bij Anderlecht. Heeft hij zijn naam op tafel gelegd?