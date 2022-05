Vincent Kompany na vierde nederlaag tegen Union: “Ze zijn op dit moment gewoon beter dan ons”

In die ene gemene trap van Amir Murillo zat alles. Frustratie én onmacht, uitgewerkt op de hakken van Mitoma. Dit krijgt intern sowieso nog een staartje.

Soit. C’est L’union Qui Sourit, voor de vierde keer al dit seizoen tegen Anderlecht. De geschiedenis herhaalt zich in die Brusselse derby’s. Anderlecht kwam nog maar eens slaapwandelend uit de kleedkamer om aan de Brusselse derby te beginnen. Er waren nog geen 100 seconden weggetikt op de klok in het Lotto Park of Mitoma had er op aangeven van Lapoussin al 0-1 van gemaakt. Luttele minuten eerder had ene Marcin Wasilewski de aftrap gegeven. In de tijd van ‘Wasyl’ was het niet gebeurd, die had zijn makkers voor de aftrap al eens tegen de muur geplakt.

“Het is nog te vroeg voor mij om nu al met een exacte analyse te komen”, zei Kompany, nadat de kleedkamerdeur van Anderlecht lange tijd gesloten bleef. “Maar we wisten dat dit Union een perfect uitgebalanceerd team is. Ze beginnen sterk met een hoog tempo. Union speelt snel en agressief met middenvelders die een stapje sneller en alerter zijn dan de rest. Union is op dit moment gewoon beter dan Anderlecht.”

Wat Union niet lukt tegen Club, lukt hen keer op keer wel tegen Anderlecht. Zoals Club Brugge dit seizoen in de hoofdjes van die van Union zijn gekropen, zo zitten de Unionisten in de kopjes bij Anderlecht. Een prachtige vice-kampioen is het, die uit het Dudenpark. Anderlecht creëerde amper kansen

Met een paar minuten vertraging was het weer van dat na rust. Undav, moederziel alleen tussen Murillo en Delcroix, schoof de 0-2 in doel. Voer voor psychologen toch, de manier waarop Anderlecht zich laat inpakken door de buren. “Ik wil echt niet op dat ene element focussen. In de evaluatie van dit seizoen zullen we dat meenemen. Maar net zo goed zullen we daarin meenemen dat we meer punten hebben gepakt dan vorig seizoen en een pak meer doelpunten hebben gescoord. Dit komt aan, maar ik haal hier motivatie uit.”

Terwijl ze in Sint-Gillis zeker zijn van de Europa League en de komende maanden mogen dromen van de Champions League, is Anderlecht veroordeeld tot de voorrondes van de Conference League.

Hete zomer

Er wacht Anderlecht nog een obligaat bezoek aan de nieuwe en oude landskampioen. Maar de voorbereiding op het nieuwe seizoen start vandaag. Begin augustus moet Anderlecht er staan, dan al wacht de derde voorronde van die Conference League. Hopelijk volgen midden augustus de play-offs. Het huiswerk van Verbeke zal dan al grotendeels klaar moeten zijn. Wie komt? Wie blijft? Wie keert terug? Wie vertrekt? Een pak vragen met het oog op de toekomst, maar moeilijk om een sluitend antwoord te formuleren. In het beste geval weten ze op Neerpede pas een week voor het sluiten van de transfermarkt of ze al dan niet Europa in mogen. Ongeacht de financiële realiteit waarin Anderlecht zich bevindt, versterkt die onzekerheid over Europees voetbal hun positie aan de onderhandelingstafel allerminst. Het wordt een hete zomer.

