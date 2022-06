Vincent Kompany komt op clubkanalen Burnley terug op vertrek Anderlecht: “Geen keuze voor mijn familie”

Vincent Kompany is terug in The North West - “a region I love”. In een eerste uitgebreide babbel op de clubkanalen van Burnley FC gaat de ex-coach van Sporting Anderlecht dieper in op zijn toch wel aparte keuze voor de traditieclub, dit seizoen gedegradeerd naar The Championship: “Het is niet voor familieredenen dat ik deze keuze gemaakt heb, want mijn familie is ‘goud’. Zij waren mij ook naar Timboektoe gevolgd (grijnst). Het is een professionele carrièrekeuze. Een keuze voor de mensen van de club. Je kan snel gehecht zijn aan een clublogo of de badge op het shirt, maar uiteindelijk gaat het in de voetbalindustrie om mensen. En ik heb gekozen voor de goeie mensen hier.”

Op Turf Moor zijn de gepassioneerde Burnley-fans laaiend enthousiast over de komst van Kompany: “Je kan veel praten over een project en visie, maar bij de eerste de beste nederlaag krijg je meteen een slag in het gezicht. Ik zal geen grote aankondigingen doen over waar we heen willen. Niet meteen roepen dat we zullen terugkeren naar de Premier League. Een goeie werkethiek en veel ambitie tonen, dat is belangrijk. Geloven in elkaar en samenblijven in goeie en slechte tijden, dat is wat we op korte termijn moeten doen. Ik heb een heel duidelijk plan in gedachten. Nu zal ik vooral blij zijn wanneer de fans opnieuw met plezier naar het stadion komen. Deze plek kan heel vijandig zijn, maar ik wil dat het ook leuk is voor de fans. Dat zij met hun kinderen ernaar uitkijken om op zondag naar Turf Moor te komen.”

Kompany staat voor zijn eerste opdracht als hoofdtrainer na zijn tijdperk bij het voor hem vertrouwde Anderlecht: “Ik heb veel opgestoken van de vele coaches die ik gehad heb. Pep (Guardiola, red.), Mancini, Pellegrini, Martinez. Van anderen heb ik ook geleerd wat niet te doen. Voor mij is het belangrijkste aspect dat je spelers beter maakt. Als je daarin gelooft, zul je veel matchen winnen. Ik ‘mix’ een beetje de dingen die ik opgestoken heb. Ook van de trainers van tegenstanders. Dit met de bedoeling om de versie van een trainer te worden die je zelf wil zijn.”

Burnley staat te boek als een fysieke, nietsontziende ploeg en club: “Mijn doel is - en of dat nu vanaf dag één gebeurt of niet - voetbal creëren voor de fans. Een aanvallend elftal met veel beweging en een gezonde dosis agressie. Er is al genoeg ‘rubbish’ in deze wereld. Ik wil de fans iets meer geven.”

