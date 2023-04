Vincent Kompany in uitgebreid gesprek over trainerschap, Anderlecht en de Rode Duivels: “De huidige generatie is nog niet klaar”

Vincent Kompany kan vanavond de landstitel pakken met Burnley. In een uitgebreide babbel met RTBF sprak hij over zijn succesvol seizoen in de Engelse tweede klasse - ook Anderlecht, de Rode Duivels en Manchester City kwamen aan bod. “Ik wil dat City de beste coach heeft. En momenteel is Pep de beste.”

Vincent Kompany verzekerde zich eerder met Burnley van promotie naar de Premier League. Ook de landstitel zit eraan te komen, mogelijk vanavond al. Als Sheffield United verliest en Burnley wint, zijn de ‘Clarets’ kampioen. Dankzij het knappe werk van coach Kompany. “Ik denk dat ik dit seizoen op elk vlak ben verbeterd”, aldus de Belgische trainer bij de Franstalige collega’s van RTBF. “Hoe dan ook: als ze me vandaag vertellen dat ik goed ben, wil ik morgen beter zijn. Ik wil altijd progressie boeken.”

Kompany krijgt heel wat lof in Engeland. “Hij torent met kop en schouders uit boven de andere coaches in de Championship”, klinkt het over het Kanaal. Maar een overstap naar Manchester City, waar hij elf seizoenen voetbalde, is momenteel nog niet aan de orde. “Ik draag City een warm hart toe. Ik wil dat ze de beste coach hebben. En momenteel is Pep (Guardiola, red.) de beste. Ik volg mijn eigen traject.”

Volledig scherm © AP

Dat traject als coach begon bij Anderlecht, waar hij vorig jaar vertrok. Kompany over zijn exit bij paars-wit: “Het was geen echtscheiding of een ontslag. Gewoon een vertrek.” No hard feelings. “Ik volg Anderlecht nog steeds en blijf een grote supporter. Ik wens hen donderdag (in de terugmatch van de kwartfinale van de Conference League tegen AZ, red.) de overwinning toe”, lachte hij.

Rode Duivels

Kompany sprak eveneens over de Rode Duivels en het mislukte WK in Qatar. “De ploeg zat in een overgangsfase. Een team met oude spelers die einde carrière waren, met daarnaast de nieuwe generatie. Al is die nog niet helemaal klaar. We kunnen wel al zien dat we veel plezier gaan beleven aan talenten als Debast, Doku en Lavia. Maar eerder als ze 24 of 25 jaar oud zijn.”

Kompany stelt dat de Rode Duivels nog wat tijd nodig hebben. Eden Hazard zal alvast het verschil niet meer maken bij de nationale ploeg. De winger maakte na het WK een einde aan zijn interlandcarrière. Daarnaast komt hij bij Real Madrid zelden van de bank. “Maar het is nog te vroeg om over het eind van zijn carrière te babbelen”, aldus Kompany. “Hij is vaak geblesseerd, daar heb je geen controle over. Vergeet niet dat hij ons als speler mooie tijden heeft bezorgd. Hij maakte ons trots om voor België te supporteren.”

Hazard kan volgens Kompany nog een belangrijke rol spelen in het voetbal. “Wie weet maakt hij een goal in de Champions League-finale. Ook kan hij nog een titel winnen. Eden heeft nog steeds iets magisch. Hopelijk krijgt hij later het afscheid dat hij verdient.”

Volledig scherm © Photo News