Vincent Kompany in eerste interview als nieuwe coach Burnley: “Ik had nog aanbiedingen, maar vond nergens een avontuur zoals hier”

AnderlechtDe overgang van Vincent Kompany naar Burnley is rond. De Engelse club heeft de voormalige Anderlecht-coach vandaag officieel aangekondigd als de nieuwe T1. “Ik had nog enkele aanbiedingen van clubs die misschien wat aantrekkelijker lijken voor het grote publiek. Maar ik heb gekozen voor dit project omdat ik weet dat er ons na een moeilijke start een geweldige toekomst te wachten staat.”

Op de website van Burnley verscheen een eerste interview met Kompany. Daarin benadrukte onze landgenoot dat hij enorm uitkijkt naar dit nieuwe avontuur. “Ik ben bereid om hard te werken en hier al mijn energie in te steken. Het is iets dat je niet kunt beschrijven. Weer een nieuw avontuur waarbij je alles moet afstemmen op je ambities. Het gaat er voor mij over waar je wil dat de club naartoe gaat. En ik zie alleen maar veel potentieel bij Burnley. Net dat maakt het zo spannend voor mij.”

Over waarom zijn beslissing net op Burnley is gevallen, had Kompany het volgende te zeggen: “Als speler naar hier komen was geen optie. Je zou me moeten zien in de wedstrijdjes met de staf: ik ben lang niet meer goed genoeg”, zo grapte de ex-Rode Duivel.

“Het klopt dat ik nog andere aanbiedingen had. Toen ik alle aanbiedingen naast elkaar legde, waren sommige clubs misschien aantrekkelijker qua naam bij het grote publiek. Maar als ik kijk waar deze club naartoe wil, besef ik dat die ambitie niet gemakkelijk wordt om te bereiken, maar zie ik tegelijk ook een avontuur dat ik nergens anders terugvond.”

“Moeilijke start, maar ongelofelijke toekomst”

En waar wil Kompany juist naartoe met dit Burnley? “Ik zie echt een plan bij deze club. Ik wil zeker verder werken met wie hier nu al is. Daarnaast kan ik zelf ook goede mensen meenemen, maar we hoeven dus zeker niet alles hier plots te veranderen.”

“Je kijkt naar de dingen die je echt waardeert aan deze club - de cultuur, hoe eerlijk mensen kunnen zijn, hoe warm en vriendelijk mensen zijn - en dan voeg je het detail toe waarvan je denkt dat het deze dingen naar een volgend niveau kan brengen. Ik heb dit project gekozen omdat ik weet dat na een moeilijke start een ongelofelijke toekomst zal volgen”, zo besloot Kompany

Bewezen leider

Voorzitter Alan Pace is in de wolken met de komst van Kompany. “Vincent is een bewezen leider en ik ben onder de indruk van zijn ideeën, honger om te slagen en zijn focus om de club terug naar de Premier League te leiden. Vincent heeft een indrukwekkende referentie afgeleverd door vorig seizoen een van de grootste clubs van België terug naar Europees voetbal te loodsen en een bekerfinale te spelen. We zijn enthousiast over zijn filosofie, aanpak en ambitie.”

Paars-witte staf?

Dat het allemaal wat langer duurde - uw krant berichtte op 20 mei al dat Burnley vol voor Kompany ging -, was te wijten aan het rondkrijgen van zijn werkvergunning. Sinds de Brexit verloopt dat proces iets omslachtiger. Nu zijn die formaliteiten afgerond. Nice, dat recent nog interesse toonde in Kompany, vist dus achter het net.

De staf van Kompany in Burnley zal er zeer paars-wit uitzien. Eerder was al bekend dat hij graag herenigd zou worden met Simon Davies en Craig Bellamy, de voorbije seizoenen aan de slag bij Anderlecht. Davies heeft echter ook een aanbieding van Tottenham op zak om er ‘head of coaching’ te worden.

Ook Floribert Ngalula en Rodyse Munienge (boezemvrienden en assistenten) zouden mee de overstap maken naar de Championship. Of Bram Geers (fysiektrainer) en Eliot Tybebo (videoanalist) ook aansluiten, is nog niet duidelijk.

