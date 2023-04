Vincent Janssen, veel meer dan die “irritante”, hardwerkende en genadeloze spits: “Elke week kom ik thuis met een bos bloemen”

LIVE BEKERFINA­LE. Afspraak met de geschiede­nis: Stamnummer 1 mikt op dubbel, Malinwa op tweede beker in vijf jaar

Cuptime. Vanmiddag nestelt voetbalminnend België zich in zijn zetel - of in zijn iets minder comfortabel zitje op de Heizel - voor de finale van de Croky Cup (om 14u30, live op VTM). KV Mechelen versus Antwerp. Een afspraak met de geschiedenis die in beide kampen anders wordt aangevat.