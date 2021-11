Vijf vragen aan Gilles De Bilde over de selectie van de Rode Duivels

Voetbal FK Bodø/Glimt houdt Roma in bedwang, Mourinho laat intervie­wer zweten: “Heb je de wedstrijd dan niet gezien?”

In Noorwegen werd het op een pijnlijke manier 6-1, twee weken later slaagde FK Bodø/Glimt er in Rome opnieuw in om José Mourinho en de zijnen punten af te troggelen in de Conference League. En dat was niet naar de zin van de Portugees: “De wedstrijdleiding heeft iets uit te leggen.”

