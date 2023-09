Vier tweedeklassers sneuvelen in Croky Cup, volg hier morgen de loting met alle 1A-clubs erbij

LIVE IER­LAND-NEDERLAND (20u45). Pakt Oranje de volle buit?

Na de 3-0-zege tegen Griekenland wil Nederland maar wat graag bevestigen in Ierland. Oranje telt na drie wedstrijden zes punten, dat zijn er evenveel als Griekenland. Al hebben onze noorderburen wel een wedstrijd minder gespeeld. Frankrijk staat met 15 op 15 ruim aan de leiding. Pakt Oranje de volle buit in Ierland? Volg de match in onderstaande liveblog.