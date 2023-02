Vier teams strijden voor promotie in Challenger Pro League: wie is klaar voor 1A? En wat met beloftenteams?

Toen waren ze nog met zes. In de Challenger Pro League maken ze zich op voor de Promotion Play-offs. Wie mag zich volgend seizoen eersteklasser noemen? Maar misschien wel even belangrijk: wie is er klaar om zich eersteklasser te noemen?

RWDM: eerste na reguliere competitie met 46 punten

• De ploeg

Coach Vincent Euvrard heeft een aardig uitgebalanceerde kern, met dank ook aan het netwerk van eigenaar John Textor. De Amerikaan heeft ook aandelen bij Botafogo, Crystal Palace en Lyon, en haalde via die weg al een paar hoog aangeschreven spelers naar Brussel. Mits promotie zal dat lijstje ongetwijfeld nog wat langer worden, om zich ook in 1A te kunnen handhaven.

• De financiën

Diezelfde Textor is (samen met voorzitter Thierry Dailly) de reden waarom RWDM staat waar het nu staat. De multimiljonair, die zijn centen vergaarde in de film- en technologie-industrie, nam vorig jaar een groot deel van de aandelen over en pompte hoogst welgekomen kapitaal in de club. Acht jaar na de wedergeboorte lijkt RWDM financieel klaar voor het hoogste niveau.

• De fans

Meer dan 5.000 toeschouwers woonden vorig seizoen de promotiefinale tegen Seraing bij. De echte harde kern is - mede door de recente heroprichting van de club - relatief klein, maar steeds meer mensen vinden weer hun weg naar het stadion.

• Het stadion

Afgelopen zomer kreeg het Edmond Machtensstadion een opfrisbeurt. Een investering in veld en tribunes die broodnodig was om mee te kunnen op het hoogste niveau. Modern is het niet bepaald - er dringen zich nog altijd renovatiewerken op - maar RWDM kan bij een eventuele promotie gewoon blijven voetballen in hun stadion waar ze in een ver verleden zelfs Europees voetbal speelden.

Beveren SK: 2de na reguliere competitie: 43 punten

• De ploeg

Met Dieumerci Mbokani haalde Beveren een garantie op doelpunten binnen. Ook in 1A zou hij een meerwaarde zijn, als hij blijft. Hetzelfde met aanvaller Thierno Barry, de revelatie met tot dusver 14 goals die wel eens wat geld kan gaan opleveren. Hoe dan ook zal de Beverse kern, nochtans één met vrij veel eersteklasse-ervaring, moeten worden versterkt bij een eventuele promotie. Zeker defensief wringt (te) vaak het schoentje.

• De financiën

Beveren draaide vorig seizoen, tijdens hun eerste jaar terug in 1B, serieuze verliezen. 8,8 miljoen euro in het rood. Bolt Football Holdings nam tegelijk wel het roer over in Beveren en pompte vers kapitaal in de club, wat maakt dat ze financieel niet in de problemen zouden komen.

• De fans

Als het sportief goed loopt, komen de fans automatisch ook. Onder meer in de bekermatch tegen Antwerp, maar ook in pakweg toppers tegen Beerschot en Lierse was de Freethiel quasi uitverkocht. Veel meer dan vorig seizoen vinden ze in het Waasland weer de weg naar het voetbal.

• Het stadion

Anno 2020 werden de plannen voor een nieuwe tribune in de koelkast gestopt. En dus is er weinig veranderd aan de Freethiel. Het stadion heeft plaats voor zo’n 8.000 toeschouwers, en voldoet gewoon aan de normen voor eersteklassevoetbal.

Beerschot: derde na reguliere competitie met 38 punten

• De ploeg

In de zomer onderging Beerschots kern een extreme make-over. De selectie oogt nu jong en Belgisch en de nieuwkomers brachten gretigheid in de ploeg. Coach Andreas Wieland wakkert dat enthousiasme voort aan. Tegen de echte topploegen uit de reeks lijkt Beerschot wel nog een stukje ervaring te missen. Bovendien oogt de kern eerder smal.

• De financiën

Het voorbije boekjaar leed Beerschot bijna tien miljoen euro verlies. Echt vrolijk word je daar niet van, maar zo lang de eigenaars blijven bijpassen – wat het geval is – is er op zich weinig aan de hand. Met de steun van de overkoepelende United World Group moet Beerschot een werkbaar 1A-budget kunnen bijeen krijgen.

• De fans

Afgelopen weekend zat er tegen RWDM 6.500 man in het Olympisch Stadion: Beerschot blijft dus een ploeg die aanspreekt. Qua aanhang heeft de club zijn plaatsje op het hoogste niveau.

• Het stadion

De voorbije maanden moesten kosten worden gemaakt aan het Olympisch Stadion, onder meer op het vlak van brandveiligheid. Het stadion is niet meer supermodern te noemen, maar voldoet wel aan de basisvereisten voor eerste klasse.

Lierse Kempenzonen: vierde na reguliere competitie met 36 punten

• De ploeg

Lierse stond in de reguliere competitie even eerste, maar dat gaf toch een vertekend beeld. Trainer Tom Van Imschoot heeft een groep harde werkers ter beschikking, maar heeft weinig echte uitblinkers. Na het vertrek van topschutter Leonardo Rocha in de winterstop is Lierse offensief onthoofd.

• De financiën

De bestuursploeg die Lierse na het faillissement in 2018 reanimeerde, voert een zuinig beleid. Dat maakt dat Lierses verliezen beperkt blijven, maar er is tegelijk weinig budget voor de uitbouw van het team. Voorzitter Luc Van Thillo staat open voor de komst van co-investeerders.

• De fans

Het oude Lierse is dood, maar het nieuwe Lierse leeft. Dat bleek bijvoorbeeld in de bekermatch tegen Anderlecht, toen er meer dan tienduizend mensen afzakten naar het Lisp. Er is dus een bepaald supporterspotentieel.

• Het stadion

Het Herman Vanderpoortenstadion heeft zijn beste tijd gehad, maar zou toch nog dienst kunnen doen op het hoogste niveau. Achter de schermen broedt het bestuur intussen op (ver)bouwplannen.

En wat met de beloftenteams? U ziet: slechts vier ploegen maken kans op promotie naar 1A. Club NXT en RSCA Futures vervolledigen wel de top zes en spelen mee scherprechter in de Promotion Play-offs, maar zelf meedingen voor dat hoogste schavotje zit er niet in voor de nummers vijf en zes. Ze zijn wel al zeker van een verlengd verblijf in 1B, wat niet het geval is voor de collega-beloften van SL16 en Jong Genk. Die kunnen wel nog degraderen. Doel bereikt voor Club NXT en RSCA Futures, alle topaffiches die nu nog komen zijn bonus.