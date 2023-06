Vier landstitels, twee bekers en een legendarisch doelpunt op WK ‘86: de hoogtepunten in de carrière van Stéphane Demol

Stéphane Demol startte op zijn negen jaar bij de jeugd van FC Drogenbos. Het was meteen duidelijk dat hij bijzonder veel talent had. Vijf jaar later werd hij opgemerkt door RSC Anderlecht. Demol doorliep er alle jeugdreeksen en maakte op zijn achttien al zijn debuut bij de eerste ploeg. Na nog een jaartje rijpen, brak de centrale verdediger pas echt door in 1985. Na drie landstitels bij Anderlecht en ook een bekerwinst klopten andere Belgische clubs en Europese subtoppers al snel op de deur.

Bekerwinst met Standard

Demol koos uiteindelijk voor Italië. Eerst Bologna, een jaartje later FC Porto. De toen nog piepjonge verdediger veranderde graag van omgeving. Na Italië ging het naar Frankrijk: Toulouse. Uiteindelijk besloot Demol om in 1991 terug te keren naar België. Bij Standard werd hij een cruciale pion in de verdediging. Met de Rouches behaalde hij ook één van zijn mooiste successen. Samen met, onder meer, Marc Wilmots en Gilbert Bodart won hij in 1993 de Beker van België.

Na een succesvol jaar in Luik vertrok Demol naar Cercle Brugge. Veel spelen deed hij daar niet. Opnieuw één jaar later - Demol was toen 28 jaar - vertrok hij naar Sporting Braga. Maar ook bij de Portugese club kwam hij amper aan spelen toe. Het volgende seizoen ging de voormalige Rode Duivel dan maar zijn kans bij het Griekse Panionios. Ook hier stond Demol amper drie wedstrijden op het veld. Zijn Europese avontuur ging in 1996 verder in Zwitserland bij FC Lugano. Uiteindelijk zou hij pas terug boven water komen bij SC Toulon in de Franse tweede klasse. Hij werd er een vaste waarde, maar het einde van de carrière kwam toen al in zicht. Demol zou daarna ook nog in actie komen voor Denderleeuw en Halle.

Jongste doelpuntenmaker op WK

Stéphane Demol is vooral bekend door zijn belangrijke goal voor de Rode Duivels op het Wereldkampioenschap voetbal in 1986 in Mexico. Tegen de Sovjet-Unie scoorde hij met een rake kopbal. Demol was meteen ook de jongste doelpuntenmaker van het toernooi. Hij verzamelde uiteindelijk 38 caps voor de nationale ploeg.

Volledig scherm © BELGA

Promotie naar Griekse eerste klasse

Demol kon ook na z’n spelerscarrière het voetbal niet loslaten. In 2005 startte hij als hulptrainer van Standard. Goed voor een topseizoen als vice-kampioen, na Anderlecht. Een jaartje later trad hij toe tot de staf van zijn goede vriend René Vandereycken, de toenmalige coach van de Rode Duivels. In 2008 werd Demol vervangen voor Franky Vercauteren.

Demol was daarna nog aan de slag bij het Cypriotische Ethnikos Achnas, Sporting Charleroi en Aris Limassol. Zijn grootste succes als trainer was de promotie met PAS Giannina naar de hoogste klasse van Griekenland. Later kon hij FC Brussels nog in tweede klasse houden. Demol was ook nog actief bij het Thaise Tero Sasana en bij Al-Faisaly FC en Hajer Club in Saudi-Arabië.

Volledig scherm Stephane Demol bij zijn voorstelling in Thailand. © Ivan Crabbe

Palmares Stéphane Demol

3x Landskampioen bij Anderlecht: 1984–85, 1985–86, 1986–87

1x Beker van België bij Anderlecht: 1987-88

2x SuperCup bij Anderlecht: 1985, 1987

1x Landskampioen bij Porto: 1989-90

1x Beker van België bij Standard: 1992-93

Vierde plaats op het Wereldkampioenschap voetbal in 1986