VIDEO. Remontada! Hoe Real in 89 seconden via goals van Rodrygo in minuut 90 en 91 met nieuw mirakel uitpakte

Onwaarschijnlijk. Lang bleef het spektakel uit in het Bernabéu en leek Man City op weg naar de Champions League-finale, zeker toen Mahrez er al diep in de tweede helft 0-1 van maakte. Maar dat Real Madrid een ongeziene kat met negen levens is, liet het nog maar eens op miraculeuze wijze zien. Dood en begraven leken ‘Los Blancos’, tot Rodrygo na een cruciale redding van Courtois op poging van Grealish zowel in minuut 90 als 91 toesloeg. En in de verlengingen lokte Benzema - weer hij - een penalty uit om die zelf heerlijk om te zetten: 3-1. Op naar een finale Real Madrid - Liverpool op 28 mei in het Stade de France in Parijs.