Verstrengde controles en mogelijk geen Antwerp-fans in Frankfurt: Great Old wil maatregelen nemen na wantoestanden van gisteren

Club Brugge Geen nieuwe hiërarchie: Vanaken vergat aanvoer­ders­band aan Vormer te geven

29 september Geen nieuwe hiërarchie, gewoon een vergetelheid in volle overlevingsmodus. Hans Vanaken was zich er in het slot tegen RB Leipzig niet van bewust dat hij eigenlijk de aanvoerdersband had moeten afgeven aan de ingevallen Ruud Vormer – nog steeds de kapitein van Club.