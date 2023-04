Verschaeren op krukken mee met Anderlecht tegen AZ - Riemer: "Van Genk is niets blijven hangen”

“Mika is iemand die zijn tegenstre­vers uitdaagt, dribbelt en ook afmaakt”: Mika Godts (17) heeft debuut bij Ajax op zak, maar hij wil meer

Van de bank bij de Genkse U18 naar speelminuten in Ajax 1. Een blik op de ontbolstering van Mika Godts, nuchter en realistisch ondanks zijn succes in Amsterdam: “Hij is gemaakt voor die club.”