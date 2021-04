Vernietigende kritiek op Super League: “Ik walg ervan, neem die clubs al hun punten en geld af” - Ook KBVB niet opgezet met plannen

VoetbalTwaalf Europese topclubs zijn vannacht met hun plannen voor een Super League naar buiten gekomen. De zes grootmachten in Engeland bundelen daarvoor de krachten met de drie grootste clubs in Spanje en Italië. De kritiek op die ‘putsch’ is niet mals. Ook de KBVB verzet zich tegen het idee.

Ze zouden over een startkapitaal van - hou u vast - 3,5 miljard euro beschikken. Het is de twaalf clubs die aan de grondslagen van de Super League liggen menens. De bedoeling is om nog drie clubs te laten aansluiten en dan “zo snel mogelijk" van start te gaan in een exclusieve topcompetitie die onder meer de Champions League naar de kroon moet steken.

De reden voor de oprichting moet niet al te ver gezocht worden: geld. Het financiële aspect is doorslaggevend in tijden van crisis. “De oprichting komt er op een moment dat de globale pandemie de instabiliteit van het Europese voetbalmodel heeft blootgelegd. Een strategische visie en duurzame commerciële aanpak zijn nodig om het Europese voetbal in waarde te laten stijgen”, klinkt het.

Quote Het is een klucht en die ploegen zouden moeten gestraft worden door de Premier League. Neem ze hun punten en hun geld af. Gary Neville

Volledig scherm Het Real Madrid van Eden Hazard en het Manchester City van Kevin De Bruyne horen bij de grondleggers van de Super League. © EPA

UEFA en FIFA ‘not amused’

Terwijl de eerste aardschokken nu door de voetbalwereld razen, nam Real-voorzitter Florentino Perez als eerste voorzitter van de Super League al het woord. “We zullen het voetbal op elk niveau helpen en onze sport terugbrengen naar de plaats waar zij recht op heeft. Voetbal is de enige globale sport ter wereld met vier miljard fans en het is de verantwoordelijkheid van de topclubs om een antwoord te vinden op hun verlangens.”

De Europese (UEFA) en Wereldvoetbalbond (FIFA) zijn ‘not amused’ met het plan van de twaalf. “We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale structuren om", klinkt het bij de FIFA. “Het gaat om een cynisch project dat is gebaseerd op het eigen belang van een paar clubs, in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft”, liet de UEFA onder meer weten.

De UEFA krijgt op Twitter bijval van de Belgische voetbalbond (KBVB). “We steunen UEFA en verzetten ons tegen de organisatie van een gesloten competitie, zoals dat is overeengekomen tussen twaalf Europese topclubs.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Gary Neville was vernietigend voor de Engelse topclubs. © AFP

Treurende Ferguson: “Champions League-avonden waren mijn meeste speciale matchen als coach”

Ook prominenten in Engeland, Spanje en Italië zelf bekijken de plannen vooral met één of twee cynische ogen. Zo is er onder meer Alex Ferguson die zegt dat 70 jaar Europees clubvoetbal zomaar wordt weggevaagd voor grof geld. “Toen ik als als beginnend manager van Aberdeen de Europacup II won, voelde dat voor een kleine provinciale club uit Schotland aan als de Mount Everest beklimmen.”

“In mijn tijd bij Manchester United speelden we vier Champions League-finales en dat waren voor mij de meest speciale avonden als voetbalcoach. De fans houden van grote Europese competities in de vorm die ze nu hebben. Ik weet niet in hoeverre Manchester United hierin betrokken is, want ik maak geen deel uit van het dagelijks bestuur van de club”, betreurde Ferguson het nieuws.

Volledig scherm Sir Alex Ferguson in de tribunes van Manchester United. © EPA

Vernietigende Neville: “Ik walg ervan, neem die clubs hun geld en punten af”

Nog een stap verder ging Gary Neville. De ex-rechtsback van Manchester United sprak als analist bij Sky Sports schande over zijn voormalige club. “Het is pure hebzucht. Ik walg ervan. Manchester United en Liverpool vluchten weg naar een competitie waaruit ze niet kunnen degraderen. Het is een schande. Het is tijd dat we in dit land de macht van de topclubs inperken en herverdelen.”

“Ja, ook van ‘mijn club’. De eigenaars van Manchester United, Liverpool, Chelsea en Manchester City zijn indringers, die niets met voetbal te maken hebben. Manchester United, Arsenal en Tottenham zitten zelfs niet eens meer in de Champions League. Met welk recht claimen zij dan hun plaats? Het is een klucht en die ploegen zouden moeten gestraft worden door de Premier League. Neem ze hun punten en hun geld af.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Politieke kritiek

Ook vanuit politieke hoek komt er reactie op het statement van de twaalf clubs die met hun plannen rond de Super League naar buiten zijn gekomen. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron heeft de clubs uit de Ligue 1 aangespoord om zich niet aan te sluiten bij de plannen van de Super League. De Britse premier Boris Johnson vindt dat er geen verdere stappen mogen ondernomen worden.

“De clubs in kwestie moeten nu eerst de grieven tegen een mogelijke Super League van hun eigen fans en bij uitbreiding van de hele voetbalgemeenschap beantwoorden. Deze ontwikkeling zal de vaderlandse competities een zware klap toebrengen.” Ook Jürgen Klopp liet in het verleden al weten dat het hopelijk nooit tot een Super League komt. “Het financiële is belangrijk, maar voor mij is de Champions League al de Super League”, aldus de trainer van Liverpool.

Voorpaginanieuws

Het nieuws van de Super League beheerst uiteraard ook de buitenlandse sportkranten. En ook daar zijn weinig positieve reacties te vinden.

L’Équipe: “De oorlog der rijken”

Volledig scherm De frontpagina van L'Equipe. © L'Equipe

La Gazzetta dello Sport: “Super League? Super ‘Nee’”

Volledig scherm © La Gazzetta dello Sport

Poll Staat u te springen voor een Super League met alleen de rijkste clubs? Ja

Neen, de Champions League volstaat Staat u te springen voor een Super League met alleen de rijkste clubs? Ja (13%)

Neen, de Champions League volstaat (87%)

Hebt u vragen bij de Super League? Laat ze ons weten!

Loading… Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hier meer over de Super League:

Lees ook.