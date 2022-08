Vermeend slachtoffer van topvoetballer Mendy getuigt: “Hij zei dat hij me ging kidnappen, waarna poging tot verkrachting volgde”

VoetbalOok de tweede dag in het proces tegen de Franse voetballer Benjamin Mendy (28) en zijn ‘fixer’ Louis Saha Matturie (41) bracht hallucinante details aan het licht. Een van de vijf slachtoffers die klacht indiende tegen de verdediger van Manchester City, legde een getuigenis af waarin nogmaals blijkt hoe Mendy zijn ‘prooien’ in de val lokte in zijn luxevilla in Cheshire, even buiten Manchester. “Zijn blik was die van een roofdier.”

Mendy’s eerste aanklager, alias ‘Woman A’, vertelde de jury vandaag dat ze de toen gekwetste voetballer voor het eerst zag in een nachtclub in Barcelona in oktober 2017. “Ik had een oogje op een vriend van hem die tot zijn ‘entourage’ behoorde. Maar het was Mendy, die uitdrukkelijk verbood foto’s of video’s van hem te nemen, die zijn interesse in mij liet blijken.”

Volledig scherm Louis Saha Matturie, de zogenaamde fixer die ook terechtstaat in Chester. © AP

Een jaar later, op 24 oktober 2018, trok ze naar het huis van Mendy in Manchester om de vriend van de voetballer te ontmoeten. “We gingen eerst naar een restaurant in Manchester, waar we het gezelschap kregen van twee Braziliaanse meisjes en speelden er spelletjes met alcohol. Vervolgens trokken we naar twee discotheken waar de champagne rijkelijk vloeide en in die tweede club benaderde Mendy me. ‘Wanneer hij niet kijkt, ga ik je kidnappen’, zei hij me, met de blik van een roofdier die hem typeerde. Ik dacht dat het een grapje was en maakte hem duidelijk dat ik alleen geïnteresseerd was in zijn vriend.”

Quote Waarom waren zijn vrienden niet hier? Moet ik schreeuwen? Wat moet ik doen? Vermeend slachtoffer Benjamin Mendy

De groep ging dan terug naar Mendy’s villa, waar het meisje de nacht doorbracht in een slaapkamer met de vriend van Mendy. Toen ze de volgende ochtend naar beneden ging achter een oplader voor haar gsm, zat Mendy er op de sofa. “‘Kom naar hier’, zei hij me. Hij begon me te plagen met de oplader, waarna ik naar de kamer ging, de deur achter me dichtdeed en in de douche ging. Maar toen zag ik Mendy daar binnensluipen. Ik was in shock en wou alleen maar naar een handdoek grijpen. Hij deed zijn witte boxershort uit en ik zag hoe hij zichzelf betastte. ‘Je moet nu vertrekken’, zei ik hem. Maar hij bleef in de badkamer hangen en volgde me toen ik terug naar de kamer liep om me weer aan te kleden.”

Volledig scherm De miljoenenvilla (links) van Manchester City-verdediger Benjamin Mendy (rechts) © Otro

“Hij verhinderde dat en wreef zich tegen mij aan. Hij ging op het bed zitten en zette me op hem. ‘Ik vind het leuk wanneer je danst’, zei hij in Frans. Hij bleef me vastpakken, deed opnieuw zijn boxershort uit en bleef zeggen ‘maak je geen zorgen, ik wil je gewoon voelen’. Ik bleef me verzetten, probeerde me te bevrijden en hield vooral mijn handdoek over mijn lijf vast. Terwijl hij me probeerde te penetreren, bleef ik hem van me afduwen. Ik was helemaal van streek en vroeg me af waar zijn vrienden waren. Waarom waren zij niet hier? Moet ik schreeuwen? Wat moet ik doen? Ik weet dat het deels mijn fout is - ik had niet naar Manchester mogen komen.”

De vrouw vertelde dat ze niet meer weet hoe het incident is geëindigd, wel dat ze zich vervolgens kon aankleden en buiten om een taxi probeerde te bellen. Maar Mendy stond er plots terug om haar te melden dat het gsm-signaal te zwak was en hij haar via een chauffeur zou terugbrengen.

22 aanklachten van 13 vrouwen

Vijf slachtoffers beslisten in augustus vorig jaar klacht neer te leggen tegen de voetballer. De linksachter die al sinds 2017 bij Manchester City speelt werd geschorst door de club in afwachting van het proces. Daarna volgden er nog drie andere aanklachten. De laatste dateert van juni dit jaar. De gewezen Franse international staat terecht voor acht verkrachtingen, één poging tot verkrachting en één aanklacht voor seksueel geweld. Zijn compagnon Saha heeft twaalf aanklachten aan zijn been. Acht voor verkrachting en vier voor seksueel geweld. In totaal is er dus sprake van 22 aanklachten. Het gaat om 13 vrouwen. De slachtoffers zijn gemiddeld 20 jaar, eentje was zelfs amper 17 op het moment van de feiten. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen.

Het proces zal in totaal meer dan drie maanden duren. In die tussentijd zijn beide heren vrij op borgtocht. Als de voetballer schuldig wordt bevonden, riskeert hij levenslang.

Volledig scherm © AP