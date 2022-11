Veldbestormer die tijdens Portugal-Uruguay met regenboogvlag over veld liep, is weer vrijgelaten

De man die maandag tijdens de WK -wedstrijd Portugal-Uruguay het veld bestormde, is weer vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, volgens verscheidene bronnen. De 35-jarige Italiaan ging er vol voor tijdens zijn sprint op het voetbalveld: hij had én een regenboogvlag vast én hij droeg een T-shirt met de boodschappen “Save Ukraine” en “Respect for Iranian women”.

De actievoerder is een 35-jarige Italiaan, Mario Ferri. Hij is kort na zijn aanhouding in Qatar weer vrijgelaten, klinkt het. De autoriteiten lijken geen verdere actie tegen hem te ondernemen.

Niet aan zijn proefstuk toe

Een bron bij AFP omschrijft Ferri als “De Valk”. Hij is zelf voetballer, maar op het voetbalveld is hij vooral bekend omdat hij wedstrijden vaker met dergelijke acties heeft verstoord. Hij speelde volgens mediaberichten voor het laatst voor een Indiase club, United Sports Club in Calcutta.

Eerder rende Ferri onder meer in 2009 het veld op tijdens een wedstrijd tussen Nederland en Italië, met de boodschap dat een bepaalde Italiaanse voetballer zou moeten worden opgenomen in het nationale team. Tijdens het WK in Zuid-Afrika bestormde hij het veld opnieuw met een boodschap over het Italiaanse team.



Een paar maanden later begon hij politieke boodschappen te verspreiden tijdens wedstrijden. Eind 2010 betrad hij zo het veld waar op dat moment Inter Milan en Mazembe in Abu Dhabi speelden, om aan te dringen op de vrijlating van een ter dood veroordeelde Iraanse vrouw.

Match tussen België en VS

En in 2014, tijdens het WK in Brazilië, onderbrak hij de match tussen België en de Verenigde Staten. Hij droeg toen een T-shirt met het opschrift: “Red de kinderen van de favelas (krottenwijken)”, en “Ciro Vive”. Volgens het Italiaanse persagentschap ‘AGI’ deed hij dat als eerbetoon aan de kort daarvoor vermoorde supporter van Napoli.

Maandag rende hij tijdens de wedstrijd Portugal - Uruguay in het Lusail stadion in Doha opnieuw het veld op. In de 52ste minuut kon de man ongeveer dertig seconden voorbij spelers op het veld lopen. Uiteindelijk werd hij door een steward getackeld en vervolgens door de securitydiensten weggeleid. Op zijn T-shirt stond een Superman-logo aan de voorkant met “Red Oekraïne” eronder als opschrift. Op de achterkant stond een boodschap om de Iraanse vrouwen te steunen. Het incident was heel kort zichtbaar in de uitzending van de wedstrijd, die werd gewonnen door Portugal.

Via sociale media verspreidde de man zelf nog beelden van de momenten voor zijn actie in het stadion. De laatste beelden werden genomen tijdens de rust.

Eerste incident met veldbestormer in Qatar

Het is de eerste keer dat een wedstrijd tijdens dit WK werd onderbroken door een veldbestormer. Het wereldkampioenschap in Qatar wordt fel bekritiseerd omdat het gastland de LGBTQ+-gemeenschap discrimineert. Onder meer homoseksualiteit is strafbaar in het kleine emiraat.

“We weten wat er rond dit WK gaande is. Natuurlijk denken we aan hen, ook aan Iran en de Iraanse vrouwen. Ik hoop dat deze jongen niets overkomt, want we begrijpen zijn boodschap. Ik denk ook dat de rest van de wereld die begrijpt”, vertelde de Portugese speler Ruben Neves na de wedstrijd.

Hoewel de wereldvoetbalbond FIFA beloofde dat vlaggen of kledij met de regenboogkleuren getolereerd worden, zou de vlag en T-shirt van de veldbestormer in beslag genomen zijn door de autoriteiten.

