Veel scepsis en weinig optimisme in Nederland over BeNeLiga: “Hoe kan je nu al ja of nee zeggen?”

BeNeLigaOp de Nederlandse krantenredacties en in de bestuurskamers van veel Eredivisieclubs werd verrast gereageerd op het nieuws dat er in België een duidelijk principeakkoord is voor de BeNeLiga. Onze noorderburen zijn nog lang niet overtuigd, zien tal van obstakels en wijzen naar de macht van de kleintjes: “Show us the money, dan zullen we praten.” Waarom is er in Nederland zo veel scepsis en weinig optimisme?