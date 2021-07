Veel lachende gezichten bij wedstrijd tussen legendes Barcelona en Real Madrid

Voetbal Ongeziene taferelen: twee spelers van het Franse Lille gaan met elkaar op de vuist in oefenmatch tegen KV Kortrijk

18 juli In de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie speelde KV Kortrijk 1-1 gelijk tegen het Franse Lille, maar dat is niet wat men zal onthouden van deze wedstrijd. Twee spelers van Lille kregen rood in de rust, omdat ze met elkaar op de vuist gingen. Het was een vriendschappelijke wedstrijd en de coach van KV Kortrijk, Luka Elsner, besloot dan ook maar om een speler van het veld te halen. Een ongeziene situatie.