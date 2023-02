Vanhaezebrouck verlangt naar een uitschieter van zijn Buffalo’s: “Ik wil dat we buitenshuis eens een referentiematch spelen”

De Conference League start na een pauze ook weer op. Naast Anderlecht overwinterde ook Gent in deze competitie. De Buffalo’s nemen het donderdag op tegen Qarabag. In aanloop naar het duel blikte Hein Vanhaezebrouck vooruit op het Conference League-duel. Hij zal pas tevreden zijn als zijn ploeg een referentiematch kan neerzetten.

Twee keer verloren, twee keer gelijkgespeeld en twee keer gewonnen. Dat is het verdict na de groepsfase van de Conference League. Uiteindelijk eindigde AA Gent tweede in hun poule en stootten de Buffalo’s door naar de zestiende finales, waar ze het opnemen tegen Qarabag. De Azerbeidzjaanse voetbalclub eindigde derde in de Europa League en dwaalde af naar de Conference League.

Volgens Vanhaezebrouck is Qarabag een ploeg die zeker niet te onderschatten valt. “Qarabag draait al een hele tijd mee in Europa. Het is geen onbekende naam. Anderlecht en Brugge namen het al tegen hen op, dus dat betekent iets. Als je de matchen van hen bekijkt, zie je dat het een ploeg is waar er veel voetbal en drive inzit.”

Uiteraard heeft Vanhaezebrouck het ook over zijn eigen spelers en hun kansen. De trainer van AA Gent zal pas tevreden zijn met een goed resultaat. “Ik zou graag hebben dat we buitenshuis eens een referentiematch spelen”, aldus de trainer van Gent. “Het is een grote challenge, maar dat maakt de uitdaging des te mooier.”

Ondanks hun tweede plaats in de groepsfase, miste hij een echte uitschieter. “We hebben wel wat goed te maken in Europa. Buiten de match tegen Molde, hebben we veel te veel kansen laten liggen. Nu moeten we een goed resultaat halen, maar ook de manier waarop is belangrijk. Ik wil een team dat zich wil laten zien in Europa en dat eens wakker geschud moet worden. Als we met vertrouwen vanuit Qarabag kunnen vertrekken, maken we kans om in onze eigen Ghelamco het verschil te maken.”

