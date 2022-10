Vanhaezebrouck na verlies tegen Djurgårdens: “Met Belgische VAR krijgen we twee strafschoppen”

Conference LeagueAA Gent weet nu ook wat verliezen is in Europa. De Buffalo’s verdienden meer, maar gingen onderuit tegen Djurgårdens. Hein Vanhaezebrouck had reden tot klagen. “Met een Belgische VAR krijgen we twee strafschoppen.” En ook: “Onaanvaardbaar dat je een bijkomende Europese competitie organiseert en dat je die dan amateuristisch, stiefmoederlijk introduceert.”

Donderdagavond, 19u55, ruim een uur voor de aftrap. We waren onze wagen nog maar net uitgestapt op de parking van de Brico Plan-it, net naast het stadion, en er weerklonk al luid gezang uit de Ghelamco Arena. Dán al. Niet van de AA Gent-fans - die genoten dan nog van een biertje op de promenade. Wel de ruim 2.000 meegereisde supporters van Djurgårdens gingen los. Zij vulden het uitvak én kregen het vak ernaast ook toegewezen, geflankeerd door een horde agenten. Een Zweedse speler van KV Mechelen had ons voordien ingelicht over de aanhang van zijn ex-club. “Ze zijn fanatiek.” Nou... Dat enkele paljassen een halfuur voor de wedstrijd over de omheining klommen en een spandoek uit de familietribune jatten, getuigt van weinig respect. Een rode zee aan bengaals vuur kon ook niet ontbreken.

Volledig scherm © Photo News

Soit, AA Gent trok er zich weinig van aan. De Buffalo’s startten sterk, met bij momenten mooi combinatievoetbal en kansen voor Odjidja, Torunarigha en Cuypers. Doelman Zetterström als beste Zweed in het openingsbegin. Djurgårdens kraakte als een versleten Ikea-kast. Maar plooien? Dat niet.

Al kwam het ook goed weg. Na een kwartier had AA Gent een strafschop kunnen krijgen. Hong werd gehaakt door Schüller, maar de Wit-Russische ref Kulbakov gaf geen kik. En de VAR? Die is er niet de Conference League. Balen voor de Buffalo’s.

Intussen hingen de Zweedse fans het gestolen - en intussen gescheurde - Gent-spandoek omgekeerd op in hun vak...

Alsof dat hét sein was voor Djurgårdens om beter in de wedstrijd te komen - de Gentse storm was namelijk gaan liggen. De Buffalo’s verloren een béétje grip op de wedstrijd en... incasseerden meteen de 0-1 op een hoekschop. Danielson ontdeed zich van Ngadeu, die afgeblokt werd, en kopte voorbij de kansloze Nardi. Weer zag de defensie er niet goed uit. “Dit ging te makkelijk. Al was het vandaag verdedigend wel beter dan tegen Cercle”, aldus Vanhaezebrouck.

Volledig scherm © BELGA

Na de pauze ging AA Gent vol op zoek naar de gelijkmaker. Cuypers knalde over. Een vrijschop van Castro-Montes verdween centimeters naast doel - pech. Ook toen Cuypers over het been ging van Danielson in de zestien, kreeg Gent geen penalty. De spits zocht het contact te veel op, zo oordeelde de ref.

“Met een videoref hadden we die strafschop zéker gekregen”, vond Vanhaezebrouck. “En met een Belgische VAR hadden we twéé penalty’s mogen trappen. Ik vind het onaanvaardbaar dat je een bijkomende Europese competitie organiseert en dat je die dan amateuristisch, stiefmoederlijk introduceert. (cynisch) Geen VAR in de Conference League, alleen van in de halve finales. We willen wel iets doen voor de kleinere clubs, maar ja... Dan is het maar op amateurniveau, hé. Dat vind ik niet kunnen. Sorry. De vierde man had die tweede strafschop ook moeten zien. Van waar wij stonden, was het duidelijk. Die mannen zijn het gewoon van met een VAR te werken en weten dat ze dan eens iets mogen missen. Maar dan kom je in die Conference League, zonder VAR... Het is zonde.”

Volledig scherm © BELGA

Hoe dan ook presenteerde AA Gent zich niet fluks genoeg om Djurgårdens écht in de verlegenheid te brengen. Te weinig diepgang en creativiteit. “We zitten voorin in nood”, aldus Vanhaezebrouck. “We hebben niet veel keuze. Tegen een opponent die laag staat, missen we iemand als Tarik Tissoudali, die we niet hebben kunnen vervangen. We hebben nu eenmaal geen doos met nieuwe spelers die we kunnen open doen. Onze kern is niet heel breed. Maar ik kan mijn jongens niets verwijten. We toonden drive, waren de betere ploeg. Alleen hadden we het momentum niet aan onze zijde.”

De Buffalo’s verdienden niet te verliezen, maar... “Het gaat nu eenmaal om goals”, zuchtte Vanhaezebrouck. “Wij hadden zeven schoten op doel, zij slechts twee. Nardi heeft niets moeten doen. En toch verliezen we. Wij zitten in een periode dat we zulke matchen niet naar ons toe kunnen trekken. Alles zit wat tegen.”

AA Gent moet de leidersplaats in groep F laten aan Djurgårdens en ziet Molde naast zich komen.

Het werd een avond om snel te vergeten voor AA Gent. Die eindigde trouwens zoals ze begon: met meer dan 2.000 dolgedraaide Zweden die de Ghelamco deden daveren.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.