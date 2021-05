Vanderbiest en advocaat Mary overwegen klacht wegens laster: “Als dit Yaremchuk was geweest, dan had Fred hetzelfde gezegd”

VoetbalSven Mary, de raadsman van Fred Vanderbiest, overweegt een klacht voor laster en eerroof uit te brengen na de rel die ontstaan is na de wedstrijd tussen AA Gent en KV Mechelen. Vanderbiest riep daarbij Gent-invaller Chinonso Emeka toe: “Heeft die geen eten gehad?” Niet racistisch bedoeld volgens de assistent-trainer van Mechelen, bij Gent tillen coach Hein Vanhaezebrouck en kapitein Vadis Odjidja wel zwaar aan het incident. Sven Mary: “Ik vraag: herhaal wat er gezegd is en als het enkel over die woorden gaat, dan lees ik daar nergens iets racistisch in.”

Chinonso Emeka maakte gisteren zijn eerste minuten in het shirt van AA Gent. De 19-jarige Nigeriaan maakte daarbij meermaals kennis met de grasmat. Tot grote frustratie van Fred Vanderbiest, die in het gedrag van de speler waarschijnlijk een poging zag om tijd te rekken of overtredingen uit te lokken. KV Mechelen stond bij de invalbeurt van Emeka op een 1-2-achterstand en zag zo Europees voetbal door de vingers glippen.

Het ontlokte bij Vanderbiest de uitspraak: “Heeft die geen eten gehad?” Woorden die voor verhitte discussies zorgden. Bij AA Gent zagen coach Hein Vanhaezebrouck en kapitein Vadis Odjidja een racistische ondertoon in de uitlatingen van Vanderbiest. Na de wedstrijd kwam het tot een opstootje en ook op de persconferentie na de match werd er veel over het incident gesproken.

“Ik stel een jongen op die voor de eerste keer sinds hij in Europa is een wedstrijd speelde. Normaal gezien moet dat voor hem een feest zijn, maar het werd een drama”, vertelde Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. “Er werden dingen geroepen die niet thuishoren op een voetbalveld of in de maatschappij. Ik ga die woorden niet herhalen, jullie kunnen de beelden bekijken. Het was absoluut racisme”, zei Vadis Odjidja.

Fred Vanderbiest ontkende de aantijgingen en dat deed hij vandaag bij VTM Nieuws nog eens bij monde van zijn advocaat Sven Mary. “Je moet al een verre verbeelding hebben om in die specifieke woorden een racistische ondertoon te zien”, zegt Mary. “Als dit Roman Yaremchuk of Laurent Depoitre was geweest, dan had Fred Vanderbiest net hetzelfde gezegd, hoor.”

Quote De voorbije week hadden we ook Noa Lang die een geuzenlied zong, je kunt discussië­ren over de smaak daarvan. Maar was dat met een racisti­sche bedoeling? Ach, neen. Ook bij de woorden van Vander­biest zat er geen haatdragen­de boodschap. Sven Mary

“Ik lees dat Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck nu zeggen dat dit niet hoort op veld en in de maatschappij. Ik vraag: herhaal wat er gezegd is en als het enkel over die woorden gaat, dan lees ik daar nergens iets racistisch in. Het moet stoppen om de kleurproblematiek te gebruiken om iets in gang te steken. Dit zijn woorden die door duizenden anderen op een voetbalveld worden gezegd.”

“Dat racisme niet op een veld hoort, daar is iedereen het over eens. Maar dan moet het wel over een echt geval gaan. De voorbije week hadden we ook Noa Lang die een geuzenlied zong, je kunt discussiëren over de smaak daarvan. Maar was dat met een racistische bedoeling? Ach, neen. Ook bij de woorden van Vanderbiest zat er geen haatdragende boodschap. Dit is iets dat men zegt op een voetbalveld: ‘Sta eens recht, jongen’.

“Dit is een bijzonder onaangenaam incident voor Fred. Hij zit in het oog van een storm waar iedereen zijn zeg over zal hebben. Het gevoel van onrechtvaardigheid is groot en het gemak waarmee men iemand kan beschimpen in deze zaak is stuitend.” Mary overweegt een klacht wegens laster en eerroof. “Als dit niet stopt dan behouden wij ons het recht om een klacht uit te brengen tegen degenen die vinden dat Frederik Vanderbiest een racistische uitspraak heeft gedaan.”

