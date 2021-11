Vanavond de eerste voor Lewandowski of nummer zeven voor Messi? “Ik mis de Ballon d’Or niet, de Ballon d’Or mist mij”

La liga Memphis en Coutinho helpen Barça met late goals aan belangrij­ke driepunter tegen Villarreal

FC Barcelona is gaan winnen op het veld van Villarreal. Het werd 1-3. Frenkie de Jong bracht z’n ploeg meteen na rust op voorsprong, maar een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg via Samuel Chukwueze op gelijke hoogte. Barça ontsnapte echter nog. Memphis Depay kon in het absolute slot eerst profiteren van geblunder van de ingevallen Pervis Estupinan en nadien zette Philippe Coutinho nog een strafschop om die hij zelf had versierd. Barça is voorlopig zevende in LaLiga, Villarreal twaalfde.

