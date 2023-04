“Vanaf nu alles op de titel”: Karel Geraerts en Union blijven niet bij de pakken zitten na Europese uitschakeling

KIJK. Geraerts: “Vanaf nu alles op de titel”

Union grijpt zo naast de halve finale. De uitzwaai mag met de duidelijke 1-4-cijfers wat pijnlijk lijken, maar over zijn hele campagne verlaat Union het Europese toneel met een staande ovatie. De Brusselse club heeft in zijn internationale comeback verbaasd met een mooie balans in twaalf Europese matchen: tegenover zes zeges en drie gelijke spelen staan slechts drie nederlagen.

De laatste tegen Leverkusen was fataal, maar Union heeft zijn fans toch op veel Europese avonden vol voetbalplezier getrakteerd. En de club is blij met het positieve imago, de klantenbinding van de fans én het verdiende prijzengeld. De kassa van Union is gespijsd met liefst 11,5 miljoen euro, daar komt later nog een hapje tv-geld bij.

De hoop op een nieuwe stunt en dus een halve finale kreeg tegen Leverkusen al snel een deuk. Bij de rust leek de match met een 0-2-achterstand al gespeeld. Amper afgetrapt slikte Union al een tegendoelpunt. Een ongelukkige interceptie van Lynen belandde in de voeten van Diaby die doelman Moris omspeelde en de bal in doel deponeerde.

Volledig scherm © ANP / EPA

Leverkusen vond in de beginfase beter de ruimte, al kon Union even dreigen aan de overkant: Boniface zag een goede schietkans afgeblokt. Na het felle openingskwartier nam Leverkusen gas terug, maar de Duitse ploeg behield wel de controle over de partij. Lazare en Teuma vochten op het middenveld als leeuwen, maar ze vonden moeilijk de aansluiting met de spitsen Boniface en Vertessen.

De PSV-huurling moest na een half uur geblesseerd aan de kant, de dribbelsterke Adingra kwam in zijn plaats. De Ivoriaan kreeg al snel een kans op een gemeten voorzet van Lapoussin, maar kon de bal net niet goed tippen. De meeste brandende fases speelden zich vooral voor het doel van Moris af. Leverkusen rondde nog voor de rust een copybookcounter met Bakker als eindstadion af.

Hoeveel energie zat er dan nog bij Union in de tank voor de tweede helft? Union switchte van een 3-5-2 naar een 4-4-2 met invaller Terho op rechts en nam een beproefd Duits recept over met veel ‘Sturm und Drang’ naar voren. Een kopbal van Boniface waaide over. En in de kluts viel de bal niet voor de juiste Unionvoet. Maar Leverkusen bleek ook hyperefficiënt: op het uur ging Moris knullig in de fout na een terugspeelbal van Burgess. Frimpong profiteerde voor de 0-3.

KIJK. Terho bracht weer even spanning in de match.

Boeken toe? Toch nog niet helemaal. Het was bewonderenswaardig hoe Union bleef strijden. En de ingevallen Terho kende nu toch succes met een afgeweken schot. Die treffer deed de hoop weer oplaaien. Union bleef druk zetten en bij Leverkusen sloeg de paniek wat in de gelederen. Adingra trof na een knappe beweging de lat. Maar een nieuwe counter van Leverkusen bleek dodelijk: Moris redde eerst nog de poging van Diaby, maar de rebound van Hlozek was raak (1-4). Dat doelpunt brak definitief de veerkracht van Union.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar de Brusselse club mag het Europese front met opgeheven hoofd verlaten. Nu blijft nog een front over. Ook daarin strijdt de Brusselse club in de voorste gelederen, met voldoende wapens in handen om in België de titel te halen. De achterstand op leider Genk bedraagt amper twee punten. Als Union zondag de verplaatsing op Kortrijk wint, sluit ze de reguliere competitie af met 75 punten, slechts twee punten minder dan in het vorige stuntseizoen. Spanning troef in de Champions’ Play-offs dus waar Union hoopt om zijn hoge vlucht alsnog met een begeerde prijs te bekronen.

KIJK OOK. Teuma: “Trots op onze hele campagne”

Karel Geraerts na uitschakeling: “Nu heb ik het nog te moeilijk om te zeggen dat ik trots ben” Union-coach Karel Geraerts zocht geen excuses na de Europese 1-4-exit tegen Leverkusen: “Iedereen heeft gezien dat we tegen een heel goede ploeg verloren hebben.” Nu kan Union zich wel volop focussen op een ander hoofddoel: “We zeggen dit zonder op te scheppen: Union gaat voluit voor de titel.” Bij Geraerts nam de ontgoocheling kort na de nederlaag de overhand op de trots over de hele campagne. “Nu heb ik het nog te moeilijk om te zeggen dat ik heel trots ben. De ontgoocheling overheerst. Mijn ploeg verliest niet graag, zeker niet in een thuiswedstrijd op zo een belangrijk moment. Maar iedereen heeft gezien dat we tegen een heel goede ploeg hebben verloren: achteraan, in het middenveld en aanvallend.” Geraerts probeerde na een zwakke eerste helft met een 0-2-ruststand met een ander systeem - van 3-5-2 naar een 4-4-2 de bakens nog te verzetten. Union kon toen meer druk zetten en kansen creëren, maar Leverkusen bleek dodelijk efficiënt. “We moeten de hand wat in eigen boezem steken”, aldus Geraerts. “We waren vanavond zeker niet top in de eerste helft. Na twee minuten lopen we al wat achter de feiten aan. Maar in de tweede helft plakken we gedurende 30 à 35 minuten Leverkusen ook tegen hun doel, dat was niet slecht. We hebben onze momenten jammer genoeg te weinig kunnen pakken, zij wel. De tactische wissel met Adingra en Lapoussin op links en Terho op rechts heeft gewerkt, maar dit Union is ook sterk geworden door zijn 3-5-2. Dat ga ik niet zo snel overboord gooien. Ik blijf trouw aan de filosofie.” Afwachten nu welke impact de Europese uitschakeling op de competitie gaat hebben: “Dat valt moeilijk in te schatten. We hebben nog al tikken gekregen, en de ploeg is daarna altijd alles blijven geven. Vanaf nu denken we aan ons laatste doel. We gaan nu proberen nog zeven matchen zo goed mogelijk af te werken. Dit Union zal voluit voor de titel gaan, dat mogen we nuchter zeggen zonder op te scheppen.”

Halve finales Europa League Leverkusen neemt het in de volgende ronde op tegen Roma. In de andere halve finale zullen Juventus en Sevilla elkaar bekampen. De Oude Dame had genoeg aan een gelijkspel tegen Sporting Lissabon om door te stoten. Hun geluksavond - ze kregen eerder vandaag hun 15 punten terug in de Italiaanse competitie - wordt zo nog wat beter. Europa League-specialisten Sevilla schakelden grootmacht Manchester United uit. Ze stuurden de Engelsen met duidelijke 3-0 cijfers terug naar huis.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.